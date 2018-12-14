    • 2018年12月14日

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    分析师观点：中国政治局会议重提保持经济合理区间运行 政策稳字当头

    星期五, 十二月 14, 2018 , ,

    中共中央政治局周四召开会议称，中国明年将着力激发微观主体活力创新和完善宏观调控，要提振市场信心，并重提保持经济运行在合理区间，强调进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。分析人士认为，这表明稳定的经济增速仍为必须，预计明年的经济增长目标不会大幅下调。

    会议分析研究了2019年经济工作，要坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放；要继续打好三大攻坚战，推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合，促进形成强大国内市场。

    同日召开的党外人士座谈会上，中国国家主席习近平表示，明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持向改革要动力，强化社会政策兜底保障功能。
    政治局会议内容要点：

    --今年以来各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好；

    --做好明年经济工作，要继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控；

    --统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间；

    --进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心；
    --明年要继续打好三大攻坚战，推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合；

    --促进形成强大国内市场，提升国民经济整体性水平；

    --加快经济体制改革，推动全方位对外开放，加强保障和改善民生；

    --要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识；

    --要保持战略定力，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。
    以下为分析师对此次政治局会议的评论摘要：

    --光大证券宏观团队：

    虽然经济面临下行风险，投资、消费、出口都可能继续放缓，但政府仍然避免走老路通过刺激需求来实现六个稳，而强调从供应端出发，激活经济内生动力，解决需求端的问题。

    这种情况下，对明年货币宽松幅度要避免过于乐观。六个稳首要是稳就业，而对就业的担忧跟中美贸易摩擦有很大关系。如果未来贸易冲突进一步缓和，那么对就业的担忧会减弱，而货币政策宽松的幅度也随之收窄。

    在中国楼价并未出现真正出现调整的情况下，松货币的途径受限，幅度也受到制约。对于近期市场对楼市大松绑的预期，我们持谨慎态度。从财政政策来看，增支（基建）也不是主要方向。

    实际上政府对基建的定位可能已经发生变化，不再总是托底思维，而更强调补短板、补弱项，我们的研究也表明，近两年来，中国基建投资已经出现区域下沉、领域优化的特点。我们对减税费相对更乐观，除了增值税可能下调之外，不排除所得税也可能出现调整。减税可以降低企业成本压力，改善企业盈利，也支撑其需求。

    --交通银行金融研究中心：

    会议提出，要提振市场信心，保持经济运行在合理区间。这表明要确保经济平稳运行，明年的经济增长目标不会大幅下调，预计在6.3%-6.5%之间，仍然要保持中高速增长。面对国内外需求减弱和不确定性加重的影响，中国经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，明年经济增速可能放缓，稳定经济增长也就成为首要工作。

    稳增长主要体现在进一步做好六个稳。其中稳就业是首要工作，就业稳定是社会安定的基础；稳金融是稳经济的保障，经济增长离不开合理充裕的金融支持，同时也要防范化解重大金融风险；稳外贸可能是明年的难点工作，当前外贸订单明显减少，明年出口增速下行压力较大。

    预计明年将延续积极财政政策和稳健货币政策。积极的财政政策落到实处，在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。适度扩大财政支出规模，加快财政支出进度，财政赤字率可能会适度上调。积极财政政策重点支持基建和补短板薄弱领域，地方政府专项债规模可能将扩大。

    这次会议提出要创新和完善宏观调控，加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。因此，明年将增强宏观调整政策的灵活性，加强政策之间的协调联动，确保经济平稳运行。

    --联讯证券首席经济学家 李奇霖：

    相比于10月份的政治局会议，此次会议没有再提到经济下行压力。这可能是源于两方面的原因，一是今年的增长、通胀、就业等指标，都能够实现政府工作报告中提出的目标，在内、外环境都明显变化的情况下实属不易；另一方面，可能是中央对于经济下行的容忍程度上升。10月的政治局会议没有提到扩大内需，从最近两三个月的政策来看，也确实没有大搞刺激，这和以往经济下行周期的应对政策明显不同。

    在部署2019年工作时，再度提到了继续打好三大攻坚战。原因一是环保压力依然较大，放松限产后北方空气质量相比去年同期要差；原因二是去杠杆是结构性的，主要是地方政府和国企，扶持民企和地方政府、国企去杠杆并不矛盾；原因三是中央对于经济下行的容忍度上升，打好三大攻坚战有更大空间。

    这次会议指出提振市场信心，进一步夯实了政策底。未来政策执行更注重结果导向，避免之前常见的部委和地方过度执行、出台多个文件反而使结果出现较大偏差等，具体措施包括政策更加有针对性、部门之间加强统筹、注重政策执行中的反馈等等。

    促进形成强大国内市场的提法，在政治局会议上应该是首次，这和当前所处的内外部经济环境有很大关系。形成强大国内市场，提高内需对增长的贡献率，尤为重要。我们预计，可能的举措如下：一是继续减税降费，提高居民和企业部门的分配占比。

    二是加大市场化改革力度，消除一些行业的进入壁垒，多样化产品和服务的供给；三是贯彻遏制房价上涨的精神。近几年房价上涨导致居民杠杆率较快上升，国际对比来看中国住户部门的还本付息压力不小，也对居民消费有所抑制。

    --海通证券宏观团队 姜超、于博等：

    与去年底会议相比，本次会议同样强调要坚持以供给侧改革为主线，继续打好三大攻坚战，不同之处在于，本次重提保持经济运行在合理区间，且六个稳紧随其后，稳就业依然居首，这与10月底会议经济下行压力有所加大的表述一脉相承，反映稳增长的压力仍在上升，而稳增长的核心并非稳经济增速，而是稳就业。

    在经济下行加大的背景下，本次会议释放的信号并不悲观。针对当前国际环境和国内条件的变化，本次会议指出要增强忧患意识，继续抓住并用好我国发展的重要战略机遇期努力实现最优政策组合和最大整体效果。从会议表述看，战略机遇或来自以下三个方面：一是高端制造，二是扩大内需，三是改革开放。

    与去年底相比，本次会议淡化了去杠杆和楼市调控。去年底会议对三大攻坚战着墨甚多，而本次会议虽也指出要继续打好三大攻坚战，但表述更为精简，并强调针对突出问题，打好重点战役，而类比10月底会议已淡化去杠杆，我们预计精准脱贫、污染防治或是19年三大攻坚战的重心。

    此外，去年底会议强调要加快住房制度改革和长效机制建设，而本次会议却未提及，而类比10月底会议已淡化楼市调控，意味着地产泡沫已相对可控，楼市调控或非19年政策重心。

    本次会议更强调保障和改善民生，着墨甚多，我们认为未来政策或更注重提升经济发展质量、改善居民实际收入，进一步促进公平。

    --国盛宏观首席分析师 熊园：

    731政治局会议时隔7个月重提保持经济运行在合理区间10.31政治局会议将其删掉，但本次会议又再次加上，特别是再次提出统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，表明稳定的经济增速仍为必须。据此来看，明年大概率还是会设定目标，我们预计2019GDP目标增速可能是6.3%-6.4%左右。

    政策仍会保持定力，有着较强的连续性且继续稳字当头；地方政府积极性有望被激发，这很可能成为明年经济超预期有韧性的一大诱因；经济体制改革有望再有大动作，我们预计，进一步理顺国企民企的关系可能是一大重点。

    没有提及基建、减税、房地产和去杠杆，不代表这些领域不会部署。倾向于认为，稳增长离不开基建稳，明年基建投资增速大概率企稳回升；地产仍为严调控周期，房子是用来住的、不是用来炒的”“坚决遏制房价上涨还是主基调。当然，稳增长同样离不开房地产，明年大概率会结构性放松地产；继续打好三大攻坚战，把握好节奏和力度，表明去杠杆方向没变，但节奏和力度实打实放缓。

    总之，中国政策已然转向，旨在稳增长、稳就业和守住不发生系统性风险的底线。因此，从政策面来看，对明年经济不必那么悲观，毕竟货币大概率独立宽松（可能再降准、不排除降息）、财政有望更积极（赤字率可能提高）、监管也将适度。

    --国泰君安宏观团队 花长春、张捷等：

    四季度政治局会议通篇体现三大主线：振兴实体经济、提振资本市场信心、继续加强党的领导。本次政治局会议在六个字稳目标上加了提振市场信心，从宏观预期管理的角度，目标增速的下调或将进一步打压全社会预期。这对当前经济下行压力的深层次矛盾把握还是很到位的，即周期下行因素、贸易战持续发酵所带来的全社会部门、微观主体预期、信心的变化。

    特定背景下，振兴实体经济以先进制造业为抓手。会议强调推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合 继续不再提去杠杆房地产问题，为后续政策调整提供弹性。

    振信心的重点是提振资市场信心。这体现在两方面：三季度政治局会议提出围绕资本市场改革，加强制度建设，激发市场活力，促进资本市场长期健康发展。这是近年来政治局季度会议首次提资本市场改革问题。

    三大攻坚战推进。打好重点战役意味着侧重点或不再是污染防治，当前背景下更多集中在两个方面：防范和缓解重大风险，保持金融稳定；着眼于全面建成小康社会，在精准脱贫乡村振兴战略方面会做多些事情。

    **相关背景**

    --中国国家主席习近平周四在党外人士座谈会上的讲话称，年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持向改革要动力，强化社会政策兜底保障功能。要坚定不移深化供给侧结构性改革，更多采取改革开放的办法，更多运用市场化、法治化手段，不断取得更紮实的成果。

    --中国央行行长易纲周四晚间称，货币政策正在逐渐从数量调控为主向价格调控为主的转变，相对过去价格调控越来越重要，但由于基础和机制，人们的思维习惯，数量的调控目前也没有放弃；同时，货币政策要有一些前瞻性的预调和微调。

    --中美贸易摩擦给中国进出口带来的负面影响开始在11月显现。连续数月高增长后，中国11月出口和进口增速均骤降至个位数且远逊市场预期，贸易顺差则攀升至年内新高。分析人士表示，这显示了内外需开始趋于疲弱，而中美贸易战导致的抢出口刺激效应也已减弱。

    --中国11月官方制造业PMI降至逾两年低位，经济放缓压力进一步加大，在中美贸易摩擦扰乱外需的同时，内需也开始显现疲态，工业品价格明显下滑，令部分人士担忧通缩风险。（路透社）

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