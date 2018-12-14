分析师观点：中国政治局会议重提保持经济合理区间运行 政策稳字当头

中共中央政治局周四召开会议称，中国明年将着力激发微观主体活力创新和完善宏观调控，要提振市场信心，并重提 “ 保持经济运行在合理区间 ” ，强调进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。分析人士认为，这表明稳定的经济增速仍为必须，预计明年的经济增长目标不会大幅下调。





会议分析研究了 2019 年经济工作，要坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放；要继续打好三大攻坚战，推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合，促进形成强大国内市场。





同日召开的党外人士座谈会上，中国国家主席习近平表示，明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持向改革要动力，强化社会政策兜底保障功能。

政治局会议内容要点：





-- 今年以来各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好；





-- 做好明年经济工作，要继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控；





-- 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间；





-- 进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心；

-- 明年要继续打好三大攻坚战，推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合；





-- 促进形成强大国内市场，提升国民经济整体性水平；





-- 加快经济体制改革，推动全方位对外开放，加强保障和改善民生；





-- 要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识；





-- 要保持战略定力，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。

以下为分析师对此次政治局会议的评论摘要：





-- 光大证券宏观团队：





虽然经济面临下行风险，投资、消费、出口都可能继续放缓，但政府仍然避免走老路通过刺激需求来实现 “ 六个稳 ” ，而强调从供应端出发，激活经济内生动力，解决需求端的问题。





这种情况下，对明年货币宽松幅度要避免过于乐观。 “ 六个稳 ” 首要是稳就业，而对就业的担忧跟中美贸易摩擦有很大关系。如果未来贸易冲突进一步缓和，那么对就业的担忧会减弱，而货币政策宽松的幅度也随之收窄。





在中国楼价并未出现真正出现调整的情况下，松货币的途径受限，幅度也受到制约。对于近期市场对楼市大松绑的预期，我们持谨慎态度。从财政政策来看，增支（基建）也不是主要方向。





实际上政府对基建的定位可能已经发生变化，不再总是 “ 托底 ” 思维，而更强调补短板、补弱项，我们的研究也表明，近两年来，中国基建投资已经出现区域下沉、领域优化的特点。我们对减税费相对更乐观，除了增值税可能下调之外，不排除所得税也可能出现调整。减税可以降低企业成本压力，改善企业盈利，也支撑其需求。





-- 交通银行金融研究中心：





会议提出，要提振市场信心，保持经济运行在合理区间。这表明要确保经济平稳运行，明年的经济增长目标不会大幅下调，预计在 6.3%-6.5% 之间，仍然要保持中高速增长。面对国内外需求减弱和不确定性加重的影响，中国经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，明年经济增速可能放缓，稳定经济增长也就成为首要工作。





稳增长主要体现在进一步做好 “ 六个稳 ” 。其中稳就业是首要工作，就业稳定是社会安定的基础；稳金融是稳经济的保障，经济增长离不开合理充裕的金融支持，同时也要防范化解重大金融风险；稳外贸可能是明年的难点工作，当前外贸订单明显减少，明年出口增速下行压力较大。





预计明年将延续积极财政政策和稳健货币政策。积极的财政政策落到实处，在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。适度扩大财政支出规模，加快财政支出进度，财政赤字率可能会适度上调。积极财政政策重点支持基建和补短板薄弱领域，地方政府专项债规模可能将扩大。





这次会议提出要创新和完善宏观调控，加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。因此，明年将增强宏观调整政策的灵活性，加强政策之间的协调联动，确保经济平稳运行。





-- 联讯证券首席经济学家 李奇霖：





相比于 10 月份的政治局会议，此次会议没有再提到经济下行压力。这可能是源于两方面的原因，一是今年的增长、通胀、就业等指标，都能够实现政府工作报告中提出的目标，在内、外环境都明显变化的情况下实属不易；另一方面，可能是中央对于经济下行的容忍程度上升。 10 月的政治局会议没有提到扩大内需，从最近两三个月的政策来看，也确实没有大搞刺激，这和以往经济下行周期的应对政策明显不同。





在部署 2019 年工作时，再度提到了 “ 继续打好三大攻坚战 ” 。原因一是环保压力依然较大，放松限产后北方空气质量相比去年同期要差；原因二是去杠杆是结构性的，主要是地方政府和国企，扶持民企和地方政府、国企去杠杆并不矛盾；原因三是中央对于经济下行的容忍度上升，打好 “ 三大攻坚战 ” 有更大空间。





这次会议指出 “ 提振市场信心 ” ，进一步夯实了政策底。未来政策执行更注重结果导向，避免之前常见的部委和地方过度执行、出台多个文件反而使结果出现较大偏差等，具体措施包括政策更加有针对性、部门之间加强统筹、注重政策执行中的反馈等等。





“ 促进形成强大国内市场 ” 的提法，在政治局会议上应该是首次，这和当前所处的内外部经济环境有很大关系。形成强大国内市场，提高内需对增长的贡献率，尤为重要。我们预计，可能的举措如下：一是继续减税降费，提高居民和企业部门的分配占比。





二是加大市场化改革力度，消除一些行业的进入壁垒，多样化产品和服务的供给；三是贯彻遏制房价上涨的精神。近几年房价上涨导致居民杠杆率较快上升，国际对比来看中国住户部门的还本付息压力不小，也对居民消费有所抑制。





-- 海通证券宏观团队 姜超、于博等：





与去年底会议相比，本次会议同样强调要 “ 坚持以供给侧改革为主线，继续打好三大攻坚战 ” ，不同之处在于，本次重提 “ 保持经济运行在合理区间 ” ，且 “ 六个稳 ” 紧随其后，稳就业依然居首，这与 10 月底会议 “ 经济下行压力有所加大 ” 的表述一脉相承，反映稳增长的压力仍在上升，而稳增长的核心并非稳经济增速，而是稳就业。





在经济下行加大的背景下，本次会议释放的信号并不悲观。针对当前国际环境和国内条件的变化，本次会议指出要 “ 增强忧患意识，继续抓住并用好我国发展的重要战略机遇期 ” ， “ 努力实现最优政策组合和最大整体效果 ” 。从会议表述看， “ 战略机遇 ” 或来自以下三个方面：一是高端制造，二是扩大内需，三是改革开放。





与去年底相比，本次会议淡化了去杠杆和楼市调控。去年底会议对 “ 三大攻坚战 ” 着墨甚多，而本次会议虽也指出 “ 要继续打好三大攻坚战 ” ，但表述更为精简，并强调 “ 针对突出问题，打好重点战役 ” ，而类比 10 月底会议已淡化 “ 去杠杆 ” ，我们预计精准脱贫、污染防治或是 19 年三大攻坚战的重心。





此外，去年底会议强调要 “ 加快住房制度改革和长效机制建设 ” ，而本次会议却未提及，而类比 10 月底会议已淡化楼市调控，意味着地产泡沫已相对可控，楼市调控或非 19 年政策重心。





本次会议更强调保障和改善民生，着墨甚多，我们认为未来政策或更注重提升经济发展质量、改善居民实际收入，进一步促进公平。





-- 国盛宏观首席分析师 熊园：





731 政治局会议时隔 7 个月重提 “ 保持经济运行在合理区间 ” 、 10.31 政治局会议将其删掉，但本次会议又再次加上，特别是再次提出 “ 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作 ” ，表明稳定的经济增速仍为必须。据此来看，明年大概率还是会设定目标，我们预计 2019 年 GDP 目标增速可能是 6.3%-6.4% 左右。





政策仍会保持定力，有着较强的连续性且继续 “ 稳字当头 ” ；地方政府积极性有望被激发，这很可能成为明年经济超预期有韧性的一大诱因；经济体制改革有望再有 “ 大动作 ” ，我们预计，进一步理顺国企民企的关系可能是一大重点。





没有提及基建、减税、房地产和去杠杆，不代表这些领域不会部署。倾向于认为，稳增长离不开基建稳，明年基建投资增速大概率企稳回升；地产仍为严调控周期， “ 房子是用来住的、不是用来炒的 ”“ 坚决遏制房价上涨 ” 还是主基调。当然，稳增长同样离不开房地产，明年大概率会结构性放松地产； “ 继续打好三大攻坚战，把握好节奏和力度 ” ，表明去杠杆方向没变，但节奏和力度实打实放缓。





总之，中国政策已然转向，旨在稳增长、稳就业和守住不发生系统性风险的底线。因此，从政策面来看，对明年经济不必那么悲观，毕竟货币大概率独立 “ 宽松 ” （可能再降准、不排除降息）、财政有望更积极（赤字率可能提高）、监管也将适度。





-- 国泰君安宏观团队 花长春、张捷等：





四季度政治局会议通篇体现三大主线：振兴实体经济、提振资本市场信心、继续加强党的领导。本次政治局会议在 “ 六个字 ” 稳目标上加了 “ 提振市场信心 ” ，从宏观预期管理的角度，目标增速的下调或将进一步打压全社会预期。这对当前经济下行压力的深层次矛盾把握还是很到位的，即周期下行因素、贸易战持续发酵所带来的全社会部门、微观主体预期、信心的变化。





特定背景下，振兴实体经济以 “ 先进制造业 ” 为抓手。会议强调 “ 推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合 ” ， 继续不再提 “ 去杠杆 ” 和 “ 房地产 ” 问题，为后续政策调整提供弹性。





“ 振信心 ” 的重点是提振资市场信心。这体现在两方面：三季度政治局会议提出 “ 围绕资本市场改革，加强制度建设，激发市场活力，促进资本市场长期健康发展 ” 。这是近年来政治局季度会议首次提资本市场改革问题。





“ 三大攻坚战 ” 从 “ 面 ” 向 “ 点 ” 推进。 “ 打好重点战役 ” 意味着侧重点或不再是 “ 污染防治 ” ，当前背景下更多集中在两个方面：防范和缓解重大风险，保持金融稳定；着眼于全面建成小康社会，在 “ 精准脱贫 ” 、 “ 乡村振兴战略 ” 方面会做多些事情。





** 相关背景 **





-- 中国国家主席习近平周四在党外人士座谈会上的讲话称，年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持向改革要动力，强化社会政策兜底保障功能。要坚定不移深化供给侧结构性改革，更多采取改革开放的办法，更多运用市场化、法治化手段，不断取得更紮实的成果。





-- 中国央行行长易纲周四晚间称，货币政策正在逐渐从数量调控为主向价格调控为主的转变，相对过去价格调控越来越重要，但由于基础和机制，人们的思维习惯，数量的调控目前也没有放弃；同时，货币政策要有一些前瞻性的预调和微调。





-- 中美贸易摩擦给中国进出口带来的负面影响开始在 11 月显现。连续数月高增长后，中国 11 月出口和进口增速均骤降至个位数且远逊市场预期，贸易顺差则攀升至年内新高。分析人士表示，这显示了内外需开始趋于疲弱，而中美贸易战导致的 “ 抢出口 ” 刺激效应也已减弱。





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中国

11

月官方制造业

PMI

降至逾两年低位，经济放缓压力进一步加大，在中美贸易摩擦扰乱外需的同时，内需也开始显现疲态，工业品价格明显下滑，令部分人士担忧通缩风险。（路透社）

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