美国经济陷入衰退的机率上升 美联储升息预期下降

路透调查访问的经济学家认为，未来两年美国经济陷入衰退的机率已升至40%，他们还认为明年的美国联邦储备委员会(美联储/FED)预期加息次数减少。
引发经济衰退担忧的是美国公债收益率曲线趋平--两年期和10年期公债收益率之间的差距降至不足10个基点。这是自上次美国经济衰退之前以来的最小差距。
收益率曲线趋平表明投资者认为经济增长和通胀将放缓。在过去的半个世纪中，在几乎所有的经济衰退发生前都出现了收益率曲线倒挂。
据受访者的预估中值，未来两年美国经济发生衰退的可能性已提高至40%，这是该问题于今年5月首次提出以来的最高水平。
在那之前，路透调查中的受访分析师上一次给出如此高的衰退机率预估是在2008年1月，而仅仅过了八个月之后，美国投资银行雷曼兄弟(Lehman Brothers)就破产并引发了大衰退。
预估区间为15-75%，分布情况亦表明未来两年经济衰退的可能性要比上月调查时更高，当时的预估中值认为有35%的可能性。
这些结论，再加上近期路透针对逾500位经济分析师、基金经理人、汇率分析师以及股票策略师的调查明确显示，美国经济动能已经触顶，衰退或许正在迅速迫近。
周四公布的路透调查显示，美国公债收益率曲线明年将出现倒挂，或许就在接下来的六个月，这远早于三个月前的预期，之后最快一年恐将出现衰退。
“美联储并不认为收益率曲线倒挂是个问题，(再加上)全球经济前景不大可能持续改善，两者综合作用可能导致货币政策出现差池，使经济陷入衰退，”荷兰合作银行资深美国经济分析师Philip Marey指出。“可能有多少次升息，这一点还不清楚。”
最新的这次调查在12月6-13日期间访问了逾100位经济分析师，结果显示美国经济将在未来几季放缓，到2020年中期国内生产总值(GDP)环比年率降至1.8%，约为最新公布的成长率3.5%的一半。
“我认为所有刺激经济成长的动力将在2019年消退。因此，成长来自何处呢？”Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说。
“我们肯定在走向衰退吗？我不能这样说，”Naroff称。但他补充说，“九年来我(对GDP)的预测都没有出现过负值，但在2020年的经济预期中首次加入了负值。”
调查前的一段时间，全球股市遇挫，拖累标普500指数本周跌至八个月低点，显示对未来一年美联储升息路径的预期出现决定性转变。
分析师在最新调查中一致预期美联储将于12月19日升息，但对2019年的普遍预期为仅升息两次，使明年底联邦基金利率达到2.75-3.00%。
前次调查的分析师预期，以及美联储9月份公布的近期经济预期均为2019年将升息三次。美联储将在12月18-19日会议上更新预期。
但联邦基金利率期货显示，明年料仅会加息一次。实际上58位回答一项追加提问的分析师中有37位表示，他们预期的加息次数少于一个月前的估计；这一比例超过60%。
“如果美联储收紧政策是导致2019年经济衰退风险上升的一个关键因素，那么暂停收紧政策应足以防止这些风险成为现实，”摩根士丹利分析师表示。
美联储官员最近才开始提出政策“转折点”。
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