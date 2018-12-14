美国经济陷入衰退的机率上升 美联储升息预期下降

路透调查访问的经济学家认为，未来两年美国经济陷入衰退的机率已升至 40% ，他们还认为明年的美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 预期加息次数减少。





引发经济衰退担忧的是美国公债收益率曲线趋平 -- 两年期和 10 年期公债收益率之间的差距降至不足 10 个基点。这是自上次美国经济衰退之前以来的最小差距。





收益率曲线趋平表明投资者认为经济增长和通胀将放缓。在过去的半个世纪中，在几乎所有的经济衰退发生前都出现了收益率曲线倒挂。





据受访者的预估中值，未来两年美国经济发生衰退的可能性已提高至 40% ，这是该问题于今年 5 月首次提出以来的最高水平。





在那之前，路透调查中的受访分析师上一次给出如此高的衰退机率预估是在 2008 年 1 月，而仅仅过了八个月之后，美国投资银行雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 就破产并引发了大衰退。





预估区间为 15-75% ，分布情况亦表明未来两年经济衰退的可能性要比上月调查时更高，当时的预估中值认为有 35% 的可能性。









这些结论，再加上近期路透针对逾 500 位经济分析师、基金经理人、汇率分析师以及股票策略师的调查明确显示，美国经济动能已经触顶，衰退或许正在迅速迫近。

周四公布的路透调查显示，美国公债收益率曲线明年将出现倒挂，或许就在接下来的六个月，这远早于三个月前的预期，之后最快一年恐将出现衰退。





“ 美联储并不认为收益率曲线倒挂是个问题， ( 再加上 ) 全球经济前景不大可能持续改善，两者综合作用可能导致货币政策出现差池，使经济陷入衰退， ” 荷兰合作银行资深美国经济分析师 Philip Marey 指出。 “ 可能有多少次升息，这一点还不清楚。 ”





最新的这次调查在 12 月 6-13 日期间访问了逾 100 位经济分析师，结果显示美国经济将在未来几季放缓，到 2020 年中期国内生产总值 (GDP) 环比年率降至 1.8% ，约为最新公布的成长率 3.5% 的一半。





“ 我认为所有刺激经济成长的动力将在 2019 年消退。因此，成长来自何处呢？ ”Naroff Economic Advisors 首席经济分析师 Joel Naroff 说。





“ 我们肯定在走向衰退吗？我不能这样说， ”Naroff 称。但他补充说， “ 九年来我 ( 对 GDP) 的预测都没有出现过负值，但在 2020 年的经济预期中首次加入了负值。 ”





调查前的一段时间，全球股市遇挫，拖累标普 500 指数本周跌至八个月低点，显示对未来一年美联储升息路径的预期出现决定性转变。





分析师在最新调查中一致预期美联储将于 12 月 19 日升息，但对 2019 年的普遍预期为仅升息两次，使明年底联邦基金利率达到 2.75-3.00% 。





前次调查的分析师预期，以及美联储 9 月份公布的近期经济预期均为 2019 年将升息三次。美联储将在 12 月 18-19 日会议上更新预期。





但联邦基金利率期货显示，明年料仅会加息一次。实际上 58 位回答一项追加提问的分析师中有 37 位表示，他们预期的加息次数少于一个月前的估计；这一比例超过 60% 。









“ 如果美联储收紧政策是导致 2019 年经济衰退风险上升的一个关键因素，那么暂停收紧政策应足以防止这些风险成为现实， ” 摩根士丹利分析师表示。





美联储官员最近才开始提出政策 “ 转折点 ” 。





调查还预测，美联储看重的通胀指标

--

核心个人消费支出

(PCE)

物价指数

2019

年平均升幅料为

2.0%

，然后在

2020

年升至

2.1%

。

(

路透社

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