华为CFO被捕令美国企业高管自危 担心成为中国报复目标

周四美国企业在新加坡召开的一个闭门安全会议上，其中一个热门讨论话题是：中国科技巨头华为的一名高管被捕，以及在中国开展业务的美国企业面临的潜在反弹。





两名了解这次会议情况的人士表示，来自一些美国大企业的高管出席了这次会议，他们对美国企业及其高管可能遭到报复表示担忧。这次会议是美国国务院海外安全顾问委员会 (OSAC) 当地分会原先就计划召开的会议。





上述其中一名人士说，许多与会者表示，他们的企业正在考虑限制非必要性的中国行程，并考虑把一些会议地点改在中国以外地区。





据消息人士和一名与会者在领英 (LinkedIn) 上面发布的帖子，华特迪士尼 (Walt Disney)(DIS.N)(DIS.N) 、 Alphabet(GOOGL.O) 旗下谷歌、 Facebook (FB.O) 和 PayPal Holdings(PYPL.O) 等企业负责安全事务的高管参加了上述会议。





这些公司在本文发稿前都拒绝发表评论，也没有回复评论请求。





报导发布后，谷歌发言人 Taj Meadows 在一份声明中表示，这 “ 曲解 ” 了会议上发生的事情。他宣称会议上 “ 没有进行关于华为高管被捕或者在中国经营业务的美国公司的公开或者闭门讨论。 ”





Meadows 还表示，他没有出席这个会议，不能说与会者是否非正式地讨论了中国之行问题。





会议上的讨论凸显出在中国美企的担忧。在中美贸易关系陷入僵局的情况下，这些企业已经如履薄冰。





这次在新加坡谷歌亚太总部举行的会议的正式议程，包括对该地区经济犯罪和恐怖主义问题的讨论。根据其网站介绍， OSAC“ 旨在促进美国在全球的私营部门利益与美国国务部之间的安全合作。 ”





但受华为首席财务官 (CFO) 、华为创始人之女孟晚舟 12 月 1 日在加拿大被捕影响，会议的非正式讨论焦点迅速转向可能在中国面临的风险。孟晚舟被捕的消息于周三公布。





风险顾问及分析师称，孟晚舟被捕事件可能促使中国进行某种形式的报复。





第二位知情人士称，孟晚舟被捕及其可能造成的影响是这次会议的热门话题。





美国驻新加坡大使馆一名高级外交官致了开幕辞，不过一名使馆发言人表示，她在讨论开始前就离开了。





亚洲风险顾问表示，向他们询问有关华为议题、及其对美国在华企业冲击可能疑虑的顾客数量增多。





新加坡顾问公司 Deutsche Risk 执行长 Jakob Korslund 称，过去两天该公司已接到一些有关赴中国旅行的风险的问询。





“ 我们建议推迟时间并不急的行程，告诉客户再等几周，看看情况再说。 ” 他说。

安可顾问大中华区主席麦健陆表示，企业宁可暂时不要派遣主管赴中国。

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路透社

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