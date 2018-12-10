美国贸易代表称3月1日为谈判“硬期限” 谈不拢将征新关税

美国贸易代表莱特希泽周日指出，美国与中国的贸易谈判需在 3 月 1 日前达成一个成功的结局，否则将加征新的关税，并阐明这件事是有一个 “ 硬期限 ” 的。





中国对美国的庞大贸易顺差问题，以及美国宣称中国正窃取知识产权和技术，引发这两大经济体间的贸易冲突，全球市场为之不安。





“ 就我而言，这是硬期限。当我与美国总统谈的时候，他并非在说 3 月之后的事。 ” 莱特希泽在 CBS 的 “Face the Nation” 节目中说。他是指特朗普近来决定推迟新关税同时继续进行谈判。





“...90 天结束后，这些关税将会调高。 ” 莱特希泽说。他被选定领衔谈判，且似乎是在降低谈判期可能延长的预期。





经过了一周的市场动荡，投资者 “ 对于能否达成切实保护美国的技术 ... 获得更大市场准入的协议，可以放下心来 ... 总统就是要求我们达成这样的协议， ” 莱特希泽说。 “ 如果达不成，我们就加关税。 ”





中美两国领导人上周末在阿根廷同意暂时休战，在贸易磋商期间，推迟原定在 1 月 1 日对中国 2,000 亿美元输美商品关税从 10% 上调至 25% 的计划。





然而，中国华为的高管被捕让市场重陷混乱，投资者担心这会激化中美贸易争端。周日在北京，中国外交部就此事向美国驻华大使提出抗议。





莱特希泽、白宫国家经济委员会主任库德洛

(Larry Kudlow)

和特朗普贸易事务顾问纳瓦罗在周日上午的一连串访谈节目中露面，坚称此次逮捕事件不会打乱与中方的贸易谈判，认为这只是一件执法事件。

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路透社

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