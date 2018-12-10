美国贸易代表称3月1日为谈判“硬期限” 谈不拢将征新关税

美国贸易代表莱特希泽周日指出，美国与中国的贸易谈判需在3月1日前达成一个成功的结局，否则将加征新的关税，并阐明这件事是有一个“硬期限”的。
中国对美国的庞大贸易顺差问题，以及美国宣称中国正窃取知识产权和技术，引发这两大经济体间的贸易冲突，全球市场为之不安。
“就我而言，这是硬期限。当我与美国总统谈的时候，他并非在说3月之后的事。”莱特希泽在CBS的“Face the Nation”节目中说。他是指特朗普近来决定推迟新关税同时继续进行谈判。
“...90天结束后，这些关税将会调高。”莱特希泽说。他被选定领衔谈判，且似乎是在降低谈判期可能延长的预期。
经过了一周的市场动荡，投资者“对于能否达成切实保护美国的技术...获得更大市场准入的协议，可以放下心来...总统就是要求我们达成这样的协议，”莱特希泽说。“如果达不成，我们就加关税。”
中美两国领导人上周末在阿根廷同意暂时休战，在贸易磋商期间，推迟原定在1月1日对中国2,000亿美元输美商品关税从10%上调至25%的计划。
然而，中国华为的高管被捕让市场重陷混乱，投资者担心这会激化中美贸易争端。周日在北京，中国外交部就此事向美国驻华大使提出抗议。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost