与马来西亚领海争议 考验新加坡第4代团队能力

马来西亚最近片面扩大柔佛新山港界，使新马领海争议升温，新加坡呼吁遵循国际法解决，不过，对与马来西亚关系紧密的新加坡来说，这正考验着第 4 代领导团队的政治智慧。





新加坡共和国位于马来西亚半岛最南端， 1959 年由英国皇家殖民地改为自治领， 1963 年加入马来西亚联邦， 1965 年脱离马来西亚独立，独特的地理位置让独立了 53 年多的新加坡时时保持高度忧患意识。





93 岁的马哈迪（ Mahathir Mohamad ）今年 5 月再度成为马来西亚首相，上任迄今抛出检讨供水协定、隆星高铁、马星弯桥及收回柔佛州南部领空控制权等多项议题，这次领海争议再现是否巧合，仍众说纷纭。





不过，新马之间领海争议其来有自。近因是马来西亚 10 月下旬片面扩大柔佛新山港界，新加坡认为侵犯领海，不仅提出抗议，并说明马来西亚公务船舶从 11 月 24 日到 12 月 5 日入侵领海多达 14 次。





马来西亚 1979 年出版地图，自行宣称马来西亚的领海范围，新加坡表达抗议，不接受马来西亚地图绘制的领海界线。新加坡 1997 年扩大西南端莱佛士灯塔（ Raffles Lighthouse ）以西的港界，方便管理海事交通。





马来西亚于 1987 年和 1999 年公布的柔佛新山港界，仍延续 1979 年自行宣称的领海范围。这次 10 月下旬最新公布的港界却扩大到新加坡海域，超出 1979 年马来西亚划设的领海范围。





新加坡政府与媒体对这起事件高度重视，指责马来西亚的挑衅行径，第 4 代领导团队一员的贸工部长陈振声盼别低估擦枪走火的可能性。





新加坡除依循外交管道要求撤离领海外，其他部会首长相继透过脸书（ Facebook ）等社群媒体发声，国防部长黄永宏表示，马来西亚行径严重侵犯新加坡主权，环境及水源部长马善高认为，如果新加坡主权受到威吓，将采取坚决的行动。





新加坡目前采齐头并进方式，因应这起马来西亚片面宣布扩大港界行为，如果无法迅速和平解决，将寻求第三方协调解决星马领海问题。





另外，陈振声也对马来西亚的年轻部长喊话，盼秉持合作共荣理念，呼吁马来西亚的领袖要有勇气做对的事情，有利星马双边关系发展。





值得注意的是，马哈迪今年在东南亚国家协会（ ASEAN ）峰会期间所说新马犹如“双胞胎”只是哥哥比弟弟大一点的话言犹在耳，如今这起领海争议事件，反让新加坡议员在脸书标注“小弟不是好欺负的”。





这起领海争议最近成为新马媒体关注焦点。尤其，新加坡执政党人民行动党甫宣布由财政部长王瑞杰出任第一助理秘书长、陈振声出任第二助理秘书长，第 4 代领导团队势必要接连应对马哈迪抛出的诸多议题。





不论领海争议最终如何解决，或这仅是马哈迪试探新加坡的忍耐底线以换取更多议题的谈判筹码，这起争议对新加坡第

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代领导团队来说，着实是棘手的新马关系“考题”。（中央社）

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