印尼向中国提供600亿美元项目 坚持B2B合作方式

为了参与由中国提出的 “ 一带一路 ” 倡议并期望从中获益，据路透社报道，日前印度尼西亚一名高级官员透露，该国将向中国投资者提供价值 600 亿美元（约： 4113 亿元人民币）的新项目。不过所有交易都将采用 B2B （商业对商业）方式进行合作，拒绝接受任何政府对政府的贷款。





报道称，印尼海事部副部长李德万（ Ridwan Djamaluddin ）表示，自去年以来，印尼一直在与中国政府就总价值 500 亿 —600 亿美元的基础设施项目进行接触。

他称印尼已提议在整个群岛建设一些潜在项目，有中国官员和专家也前往各地区进行考察，寻找可融资项目。

李德万提到，印尼提供的项目包括位于婆罗洲岛的北加里曼丹省，总价值 350 亿美元的四座水电站。

此外，印尼的提议中还为中国在加里曼丹中部、苏门答腊岛北部、苏拉威西岛北部、以及度假胜地巴厘岛等地，建设煤矿坑口发电厂、工业园区、港口等基础设施提供机会。

不过李德万声称，为了不让合作以一种 “ 糟糕的方式 ” 结束，印尼坚持所有项目交易都采用 B2B 方式进行，拒绝接受政府对政府的借贷，因此所有项目达成协议的时间比预期要长。他宣称，这种方式还可以帮助印尼规避因政府借贷而带来的风险。

“ 中国投资者会对我们的项目出价考虑许久，因此我们不能像其他国家那样快速拿到资金 ” ，李德万说。

另外他还表示，中国的任何投资都必须聘用印尼工人，使用最先进、最环保的技术，并允许转让技术。他预期印尼有望在明年 4 月跟中方的下一轮谈判中达成协议。

报道中指出，中国电力建设集团公司曾在一份声明中表示，今年 10 月，该公司和印尼卡杨水电能源公司签署了一座电厂一期工程、采购和施工合同。有媒体称该项目价值 178 亿美元。





根据观察者网查询中国电建集团官网， 11 月 5 日，中国水电国际工程有限公司分别与印尼卡杨水电能源公司、印尼 PT.KAMIRZU 项目公司，就印尼 900 兆瓦卡杨一级水电站项目、印尼 443 兆瓦泰普 I 水电站签署工程总承包（ EPC ）合同。

其中指出，卡杨梯级水电站项目位于印尼北加里曼丹省的卡杨河，将分五级电站开发，总装机 9000 兆瓦。而此次签约的项目为卡扬一级水电站，装机 900 兆瓦，建成后将成为印尼第二大水电站。

而针对外界反复炒作所谓

“

中国债务陷阱

”

一说，我外交部发言人华春莹已多次回应，称中方提供的有关贷款从来不附带任何政治条件。中方高度关注受援国债务的可持续性，充分尊重受援国政府的意愿，把资金投向基础设施等受援国急需发展且存在资金缺口的领域，帮助有关国家克服发展瓶颈，增强造血功能。

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