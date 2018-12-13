地球还有多少生物未被发现？科学家:至少数百万种

美媒称，地球生命有无数种形态，要想一睹真容，还得向地球深处挖掘。

据美国趣味科学网站 12 月 10 日报道，十年来，这正是地球深部碳观测计划（ DCO ）的科学家们所从事的工作。这个由 52 个国家 1000 多名科学家组成的团体绘制了地球 “ 深部生物圈 ” 神奇的野生动植物图表。 “ 深部生物圈 ” 是指存在于地表与地心之间的那片神秘的地下生态系统，听起来也许有点像是泥土、黑暗和令人望而生畏的压力共筑的乏味世界，但是地球深部碳观测计划的最新研究发现，恶劣的环境并未阻止数以百万计尚未发现的微生物生命物种自地球形成以来就在不断地进化。

报道称，地球深部碳观测计划的科学家们在一份声明中将地球深部生物圈称为有待研究的 “ 地下加拉帕戈斯 ” 。科学家估计潜伏在人们脚下的碳基生命的庞大生物数量绝对令地球表面的生命数量相形见绌。据地球深部碳观测计划的研究人员估算，地表之下大约有 150 亿至 230 亿吨碳，因此地下碳生物数量（绝大部分尚待发现）差不多是地球人类总和的 300 至 400 倍。

日本海洋研究开发机构地球微生物学家、地球深部碳观测计划成员稻垣史生在声明中指出： “ 即使是在极其严苛的黑暗环境下，地球内部的生态系统仍然以其独特的方式进化着，并且坚持了数亿年。拓展我们对地球深部生命的认识将启迪我们更加深入地了解行星的宜居性，帮助我们理解为何生命出现在我们这个星球，以及火星表面下及其他天体是否存在生命。 ”





报道称，实际上，研究地球深部微生物生命已经加深了人们对生命繁衍成长条件的认识。研究人员向海底钻探了数英里，在世界各地从矿山和钻孔收集了微生物样本。这些地方的数据表明世界深部生物圈大约有 5 亿立方英里（ 20 亿立方公里），是地球海洋总容积的两倍左右，栖息着地球上约 70% 的细菌和单细胞古生菌。

报道称，这些物种中，有一部分栖息在世界最热最深的地方。声明说，地球最耐热的天然微生物就是单细胞地球芽孢菌（ Geogemma barossii ）。这种显微镜下的球形生命体生活在海底热泉中，可以在摄氏 121 度（大大高于水的沸点 100 摄氏度）的高温下生长复制。

研究人员在声明中指出，与此同时，迄今已知的地球最深处大约在陆地表面下 3 英里（ 5 公里）、海洋表面下 6.5 英里（ 10.5 公里）处。在这么多的海水之下，极高的压力成了生命不可回避的现实。在 1300 英尺（ 400 米）处，压力大约是海平面的 400 倍。

报道称，扩大对地球生命限度的了解，科学家很可能获得探寻其他星球生命的新标准。如果在人们地壳的黑暗世界中存在数以百万计尚待发现的微生物在生长繁衍进化，那么人们迄今对地球生物多样性的研究实际上才刚刚触及皮毛。

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