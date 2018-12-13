美陪审团欲判“白人至上”骚乱驾车撞人者419年

419年外加终身监禁，这是美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔一陪审团11日建议给予新纳粹分子詹姆斯·菲尔茨的刑期。在去年当地发生的“白人至上”骚乱中，菲尔茨驾车撞人致死。
菲尔茨现年21岁，来自俄亥俄州。去年8月12日，他参与多个“白人至上”团体在夏洛茨维尔举行的极右集会，其后驾车冲撞和平抗议极右集会的人群，造成1人死亡和19人受伤。本月7日，他被裁定一级谋杀罪成立。此外，陪审团还裁定他5项严重蓄意伤害罪、3项蓄意伤害罪和1项驾车撞人后逃逸罪成立。
据美国媒体报道，陪审团经过两天的量刑讨论，决定除要求以谋杀罪名判处菲尔茨终身监禁外，还针对他所犯严重蓄意伤害罪每项追加70年刑期并处以总额35万美元罚款；对其所犯蓄意伤害罪每项追加20年刑期并处以总额3万美元罚款；对其所犯驾车撞人后逃逸罪追加9年刑期。
报道说，法庭将于2019年3月29日作出正式判决。
夏洛茨维尔“白人至上”骚乱发生于2017年8月12日。这场骚乱折射出美国极右势力抬头、种族政治加剧的现实，震动全美并引发世界关注。（新华社）
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