美陪审团欲判“白人至上”骚乱驾车撞人者419年

419 年外加终身监禁，这是美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔一陪审团 11 日建议给予新纳粹分子詹姆斯 · 菲尔茨的刑期。在去年当地发生的 “ 白人至上 ” 骚乱中，菲尔茨驾车撞人致死。





菲尔茨现年 21 岁，来自俄亥俄州。去年 8 月 12 日，他参与多个 “ 白人至上 ” 团体在夏洛茨维尔举行的极右集会，其后驾车冲撞和平抗议极右集会的人群，造成 1 人死亡和 19 人受伤。本月 7 日，他被裁定一级谋杀罪成立。此外，陪审团还裁定他 5 项严重蓄意伤害罪、 3 项蓄意伤害罪和 1 项驾车撞人后逃逸罪成立。

据美国媒体报道，陪审团经过两天的量刑讨论，决定除要求以谋杀罪名判处菲尔茨终身监禁外，还针对他所犯严重蓄意伤害罪每项追加 70 年刑期并处以总额 35 万美元罚款；对其所犯蓄意伤害罪每项追加 20 年刑期并处以总额 3 万美元罚款；对其所犯驾车撞人后逃逸罪追加 9 年刑期。

报道说，法庭将于 2019 年 3 月 29 日作出正式判决。

夏洛茨维尔

“

白人至上

”

骚乱发生于

2017

年

8

月

12

日。这场骚乱折射出美国极右势力抬头、种族政治加剧的现实，震动全美并引发世界关注。（新华社）

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