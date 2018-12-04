中国谷物贸易商等待进口关税下调后才会重返美国农产品市场

中国的贸易商周一称，中国需要取消今年稍早对一系列美国农产品课征的高额关税，之后才能兑现其购买 “ 非常大量 ” 美国产品的承诺。





中国和美国周六同意暂停加征新的关税，以避免持续数月的贸易战进一步升级。中美贸易战扰乱了全球市场，并导致美国对中国的大豆出口暂停。





在美国总统特朗普和中国国家主席习近平的阿根廷会晤之后，中美贸易战暂时停火。





美方称，中国承诺从美国采购 “ 非常大量 ” 的农业、能源、工业和其他产品，但购买数额待定，同时承诺 “ 立即 ” 开始购买农产品。





但买家和分析师称，如果针对美国大豆、玉米、高粱和小麦的 25% 关税不取消，大量采购便无从实现。





“ 如果中国不下调关税，怎么可能买美国产品？我们还没有采取任何行动， ” 中国一家大型贸易公司的一位交易员说。由于未被允许向媒体发言，这位人士要求匿名。

中国对美国大豆征收关税，曾在稍早推高了巴西大豆的价格，以至于中国买家即便在加关税的情况下购买美国大豆，成本也低于购买巴西大豆。





然而中国库存大幅上升后，这种价格升水在最近几周已明显降低；此外，中国爆发非洲猪瘟疫情后豆粕需求也下滑。





如今美国大豆价格反而比巴西大豆每吨贵 60 美元以上。巴西大豆将在几周后开始收割，这一季的收成创纪录高位。





芝加哥及大连期货市场周一反应平静，凸显出进口商对新增采购缺乏热情。





芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货上涨不到 2% ，大商所期价收盘跌幅小于 1.4% 。





“ 市场对此不以为然， ”INTL FCStone 驻上海的顾问 Darin Friedrichs 表示。





** 取消关税？ **





但一些人称，中国可能很快取消已加征的关税，以显示对贸易休兵的承诺。外交部周一表示，中美两国首脑已指示各自的经济团队努力取消所有已加征的关税。





“ 随着两国关系进入蜜月期，对美国大豆的关税可能下调。预计双方将开始传递出友好的信号， ” 一德期货油脂事业部高级分析师田灏称。





“ 中国肯定会取消对美国农产品加征的 25% 关税。中国必须这样做，主要是为了获得喘息空间， ” 一家国营贸易公司的高管表示。





在那之前，可能会购买美国高价谷物的唯一买家将是，按政府指示为收储而采购大豆的国有企业。





“

如果他们必须买什么的话，那么他们可能要求中国储备粮管理集团去买，对于国储而言，关税不是问题，

”

一家全球性贸易公司驻中国的一名交易员称。

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路透社

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