韩国执政党党首向残疾人致辞 称政界精神残疾很多

昨天（ 28 日），韩国执政党共同民主党党首李海瓒捅了一个篓子。他在党内举行的全国残疾人委员会成立仪式上致辞时，称 “ 政治圈有很多精神残疾的人 ” ，被外界解读为 “ 歧视残疾人 ” 。

面对巨大争议，李海瓒当天发表道歉声明，表示 “ 没有歧视的意思 ” 。





据韩联社报道，李海瓒在致辞时，首先表示， “ 韩国残疾人的数量，超出了我的想象。很多都是在工业化早期的工厂工作时，因为工伤造成的。 ”

接着他又说， “ 当然，有人是先天性的残疾，但看到有那么多后天残疾人，我很惊讶。 ”

结果，从这里开始，致辞就出现了 “ 翻车 ” 的一幕。





李海瓒说， “ 比那些身体残疾更可怜的人，额，我说错了。更值得我们关注的，是精神残疾人。在政治圈里，说话不正常的精神残疾人很多。我觉得，很难容纳这些人。 ”

由于当天的活动，参与者大多是共同民主党的残疾人党员，所以李海瓒的言论，被外界指责为 “ 歧视残疾人 ” 。

面对争议，李海瓒当天晚上 9 点 20 分发表声明，正式道歉。

他说， “ 致辞的时候，想起最近有些政客在网上传播虚假新闻的例子，想拿 ‘ 残疾 ’ 来比喻和批评他们。 ”

李海瓒强调，

“

绝对没有歧视残疾人的意思。对于给残疾人和其家属造成的误会，致以深深的歉意。

”

Twitter

sgnypost





