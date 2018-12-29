    • 2018年12月29日

    Home global 韩国执政党党首向残疾人致辞 称政界精神残疾很多

    韩国执政党党首向残疾人致辞 称政界精神残疾很多

    星期六, 十二月 29, 2018

    昨天（28日），韩国执政党共同民主党党首李海瓒捅了一个篓子。他在党内举行的全国残疾人委员会成立仪式上致辞时，称政治圈有很多精神残疾的人，被外界解读为歧视残疾人
    　　
    面对巨大争议，李海瓒当天发表道歉声明，表示没有歧视的意思

    据韩联社报道，李海瓒在致辞时，首先表示，韩国残疾人的数量，超出了我的想象。很多都是在工业化早期的工厂工作时，因为工伤造成的。
    　　
    接着他又说，当然，有人是先天性的残疾，但看到有那么多后天残疾人，我很惊讶。
    　　
    结果，从这里开始，致辞就出现了翻车的一幕。

    李海瓒说，比那些身体残疾更可怜的人，额，我说错了。更值得我们关注的，是精神残疾人。在政治圈里，说话不正常的精神残疾人很多。我觉得，很难容纳这些人。
    　　
    由于当天的活动，参与者大多是共同民主党的残疾人党员，所以李海瓒的言论，被外界指责为歧视残疾人
    　　
    面对争议，李海瓒当天晚上920分发表声明，正式道歉。
    　　
    他说，致辞的时候，想起最近有些政客在网上传播虚假新闻的例子，想拿残疾来比喻和批评他们。
    　　
    李海瓒强调，绝对没有歧视残疾人的意思。对于给残疾人和其家属造成的误会，致以深深的歉意。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：