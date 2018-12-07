杰出华裔物理学家 张首晟校园堕楼亡

被视为诺贝尔奖热门人选、美国华裔物理学家张首晟，传出当地本月1日在史丹福大学跳楼身亡，终年55岁。他的家人昨天发声明证实其死讯，指张首晟一直都在与抑郁症对抗，但不幸“意外离世”。囊括物理界多项重要奖项的张首晟，去年印证“天使粒子”马约拉纳费米子的存在，结束了物理学界长达80年的漫长研究过程。他所创立的风险投资公司上月遭美国政府指控，帮助中国获得美国的尖端技术和相关知识产权。





史丹福大学物理系、电子工程系和应用物理系终身教授张首晟，惊传于本月1日去世。张首晟的太太余晓帆以及一对子女，也发出声明证实张首晟过世，指张首晟一直都在与抑郁症对抗，不幸意外离世，希望大众留给张家人一些隐私与空间。声明中指出，世人多认为他是一名优秀的科学家、思考者，但对家人而言，他是最敬爱的丈夫和父亲。





张首晟1963出生于上海，原就读复旦大学物理系，后被派德国柏林自由大学留学，用了短短三年时间修毕需时五年的学位。其后在美国纽约州立大学石溪分校修读博士，师从诺贝尔物理学奖得主杨振宁。1993年，张首晟被史丹佛大学聘为物理系教授，三年后被评为终身教授，以年仅33之龄成为该大学最年轻的教授之一。





他对物理学界贡献甚巨，当中拓扑绝缘体，量子自旋霍尔效应、天使粒子的研究将他推上事业高峰。量子自旋霍尔效应是一个新的电子运动规律，能让本来是杂乱无章的电子运动变得更有效率，而且不会消耗很多能量。量子自旋霍尔效应在07年被《科学》杂志评为当年的“全球十大重要科学突破”之一。





张首晟最近的巨大发现是在去年，他及团队解决了困扰量子物理学界80年的难题，证明在时空中传播的“马约拉纳费米子”粒子的存在，对量子计算具有重大意义。张首晟将其命名为“天使粒子”：“我们发现了一个完美的世界，那里只有天使，没有魔鬼。”





他的囊括物理界多个重量级奖项，包括欧洲物理奖、美国物理学会巴克莱奖、国际理论物理学中心狄拉克奖、尤里基础物理学奖等。其中在15年荣获“富兰克林奖章”，历届得奖者包括霍金、居里夫人、杨振宁等。（星岛日报）

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