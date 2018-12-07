孟晚舟出庭 传涉违伊朗制裁令

中美恢复贸易谈判之际，内地科技巨头华为集团创始人任正非之女、集团副董事长兼首席财务官孟晚舟，本月一日（即中美元首会晤当天）在加拿大转机时被捕。加拿大司法部称是应美国要求采取行动，并可能引渡她到美国。中国向美加提出严正交涉，要求立即交代拘押理由，并释放孟晚舟。外电报道，案件与华为违反美国对伊朗制裁措施有关。华为公司称，不知孟晚舟有任何不当行为，相信美加法律体系会有公正结论。美国官方暂未回应事件。





事件引发外界对中美关系恶化及贸易战重燃的忧虑。孟晚舟被捕的消息最早由加拿大媒体曝光。加拿大《环球邮报》周三报道，加国当局应美国的要求，本月一日在温哥华国际机场拘捕孟晚舟。加拿大司法部发言人说，案件定于当地时间周五举行保释听证，因孟申请的“禁止报道令”有效，暂时无法提供更多详情。据加拿大传媒报道，当地时间周三，孟晚舟在温哥华一个法庭现身。她身穿深绿色运动服，安静地坐在犯人席上，旁边有普通话翻译人员，其间她向坐在旁听席上的数名衣着整洁的男子点头及微笑。





华为公司昨晨在微博发表声明，证实孟晚舟被扣留，美国正寻求引渡，孟面临纽约东区未指明的指控。公司称，不知孟晚舟有任何不当行为，强调华为遵守业务所在国包括美国的所有适用法律法规。





路透社引述知情人士称，孟晚舟被捕与违反美国对伊朗制裁措施有关。总部在深圳的华为是中国最大电讯设备制造商。《华尔街日报》今年四月曾报道，美国司法部正对华为进行刑事调查，是否违反美国政府对伊朗的出口禁令。若发现公司存心违反美国出口法例，华为可能面临刑事处罚、监控，公司高层也可能被检控。





四十六岁的孟晚舟兼任华为首席财务官，被视为任正非接班人。外交部发言人耿爽昨天表示，中方已向加方和美方表明严正立场，要求立即澄清拘押理由，释放孟晚舟，切实保障其合法正当权益。





中国驻加拿大大使馆批评“加拿大警方应美方要求逮捕一个没有违反任何美、加法律的中国公民”，“严重侵犯人权”，中方将采取一切行动维护中国公民合法权益。





孟晚舟被捕发生在中美关系极敏感时期，当晚正好是国家主席习近平和美国总统特朗普在阿根廷共进晚餐，并同意贸易战停火九十天。“华为创始人家庭成员的被捕表明，（中美）双方的矛盾正在迅速升级，”加州大学伯克利分校政治学教授彭佩尔说。美国参议院情报委员会成员、共和党议员卢比奥昨天发表声明，欢迎加拿大的逮捕行动，并敦促立即将孟晚舟引渡美国。





习近平昨天已结束在欧洲的外访返回北京。外界关注事件会否令中美关系恶化，影响中美贸易谈判。早前有消息称，负责谈判的副总理刘鹤或于本月十二至十五日访美，未知行程会否因此生变。





中国另一电讯设备商中兴通讯今年四月也被指出售产品给伊朗、北韩而遭美国制裁，七年内禁止与美企有任何包括零件、软件及技术的业务往来。中国高层介入后，美国最终解除禁制令，但中兴须付美方巨额赔偿、更换管理层并允许美方人员进驻。由于华为比中兴的规模更大，外界认为孟晚舟被捕的影响将比中兴事件更大，且更难化解。（星岛日报）

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