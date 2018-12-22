事态或升级 在华被捕加拿大前外交官双重身份曝光

北京时间 12 月 10 日，被中国拘留的加拿大前外交官、国际危机组织（ ICG ）东北亚高级顾问康明凯（ Michael Kovrig ）被曝同时拥有匈牙利国籍。





有分析称，这或者将使事态变得复杂化。





路透社

12

月

20

日报道称，据数名消息人士透露，康明凯也具有匈牙利国籍，这可能让情况升级，使中国最大贸易伙伴欧盟捲进事件中，让中国受到更大压力。





其中两位消息人士称，匈牙利驻北京大使馆也一直在寻求探访康明凯。惟其中一人表示，目前还没有获批。





第二位消息人士说，匈牙利驻北京大使馆将此事视為领事案件（

consular case

），且已在循正常程序处理。馆方也证实尚未获得批准，让领事前往探访。





第三位消息人士说，康明凯

20

多岁时大部分时间都在匈牙利首都布达佩斯（

Budapest

）度过。他在当地参加乐队并唱歌，教授英语以及在该市一份报章撰稿。





据介绍，加拿大外交官至少与他见过一次面，但目前还不清楚他们最终是否会被起诉。

此外，有记者提及，中国被曝从早到晚对被扣押的康明凯进行询问，不允许他与律师见面，只允许加拿大外交官每月对他进行一次领事探视。





对此，中国外交部发言人华春莹

12

月

21

日予以回应称，

“

我不知道你说的这些是从哪个渠道听说的。是真的吗？我所知的是，中方依法保障了康明凯的各项合法权益和人道主义待遇，为加方履行正常的领事职务提供了必要协助。具体情况请问相关主管部门。

”





华春莹反问道：

“

你很关心康明凯的各种待遇，但我不知道当时加方应美方要求非法拘押中国公民时，你们有没有关心过她的待遇和她的权益问题？

”





中国媒体《环球时报》此前援引知情人士的话称，孟晚舟自

12

月

1

日被拘留，加拿大警方将她在机场扣留带到拘留所的路上，就给她戴了手铐，当晚按照程序带她去医院及回拘留所的路上也给她戴了手铐，而带她从拘留所到法庭（当天的保释听证会），以及庭审结束后去矫正中心途中，不仅给她带了手铐，还对她上了脚镣。（多维新闻）

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