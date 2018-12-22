刘强东律师：一切都是自愿 女子曾反复索要钱财

当地时间 12 月 21 日，美国明尼苏达州亨内平县检察官办公室声明称，不会对刘强东提起诉讼。刘强东代理律师 Jill Brisbois 发表声明，一切都是自愿。





消息公布后，刘强东代理律师 Jill Brisbois 就案件事实发布声明，公布了案件的相关细节。





据澎湃新闻网 12 月 22 日报道， Jill Brisbois 在公开声明中提及，刘强东在 Origami 餐厅聚餐前不认识女方。刘强东和他的助理都没有邀请女方参加晚宴，也没有邀请她坐在刘强东身边。刘强东和女方在聚餐时都喝了酒，期间女方曾主动向刘强东敬酒，而且还主动给自己的杯子里倒酒。





此外，刘强东没有喝醉，女方也没有任何行为迹象表明她喝醉了。





晚餐后，大家共同决定前往一间由一名聚餐参与人租下的房子继续聚会，女方主动说她想参加聚会。





声明称，女方、刘强东和他的两个助理一起乘坐刘强东先生当周租赁的一辆 SUV 前往那个房子。在车里，刘强东的助理目睹了女方主动与刘强东亲热，没有任何拒绝或不情愿行为。





到公寓楼后，女方邀请刘强东进入大楼，她用自己的门禁卡打开大楼的门并示意刘强东进去。





Jill Brisbois

在声明中称，

“

在房间里发生的一切都是自愿的。该女士整个过程都很主动，没有任何不情愿的表示。

”





之后，女方曾因为警方的调查，找到刘强东并向他道歉，说这是一场误会。不过，此后形势发生改变。

女方在几次通话和短信沟通中反复索要钱财，并威胁如果她的要求得不到满足就要将此事公开并起诉刘强东。

对此，刘强东坚决拒绝与其谈判。





此后不久，女方聘请了人身伤害领域的民事律师，并在案件调查期间通过媒体反复散布大量不实信息。





Jill Brisbois

在公开声明中强调，刘强东和女方之间的事情完全是双方的自愿，刘强东过去没有，将来也不会答应女方要钱和解的要求。在此之前网络上所有有关给钱私了的传言都是谣言。（多维新闻）

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