刘强东律师：一切都是自愿 女子曾反复索要钱财

当地时间12月21日，美国明尼苏达州亨内平县检察官办公室声明称，不会对刘强东提起诉讼。刘强东代理律师Jill Brisbois发表声明，一切都是自愿。
消息公布后，刘强东代理律师Jill Brisbois就案件事实发布声明，公布了案件的相关细节。
据澎湃新闻网12月22日报道，Jill Brisbois在公开声明中提及，刘强东在Origami餐厅聚餐前不认识女方。刘强东和他的助理都没有邀请女方参加晚宴，也没有邀请她坐在刘强东身边。刘强东和女方在聚餐时都喝了酒，期间女方曾主动向刘强东敬酒，而且还主动给自己的杯子里倒酒。
此外，刘强东没有喝醉，女方也没有任何行为迹象表明她喝醉了。
晚餐后，大家共同决定前往一间由一名聚餐参与人租下的房子继续聚会，女方主动说她想参加聚会。
声明称，女方、刘强东和他的两个助理一起乘坐刘强东先生当周租赁的一辆SUV前往那个房子。在车里，刘强东的助理目睹了女方主动与刘强东亲热，没有任何拒绝或不情愿行为。
到公寓楼后，女方邀请刘强东进入大楼，她用自己的门禁卡打开大楼的门并示意刘强东进去。
之后，女方曾因为警方的调查，找到刘强东并向他道歉，说这是一场误会。不过，此后形势发生改变。 女方在几次通话和短信沟通中反复索要钱财，并威胁如果她的要求得不到满足就要将此事公开并起诉刘强东。 对此，刘强东坚决拒绝与其谈判。
此后不久，女方聘请了人身伤害领域的民事律师，并在案件调查期间通过媒体反复散布大量不实信息。
Jill Brisbois在公开声明中强调，刘强东和女方之间的事情完全是双方的自愿，刘强东过去没有，将来也不会答应女方要钱和解的要求。在此之前网络上所有有关给钱私了的传言都是谣言。（多维新闻）
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