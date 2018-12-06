“黄马甲”抗议活动令法国政府放弃燃油税上调计划

法国总理菲利普周三表示，面对全国范围内围绕生活成本的抗议活动，政府在明年预算中放弃进一步上调燃油税的计划。一天前法国政府宣布暂缓六个月上调燃油税。





上周六巴黎中部爆发了 50 年来最严重的抗议活动，马克龙政府正努力化解引发 “ 黄马甲 ” 抗议活动的怒火。





“ 政府准备进行对话并且已经表现出这样的态度，因为 2019 年预算案中已取消燃油税上调计划， ” 菲利普对法国众议院称。





这一让步是政府为平息马克龙就任总统以来最严重危机而采取的最新举措。前一天法国政府才宣布暂缓六个月上调燃油税。





马克龙政府之前表示，还可能修订财富税条款。马克龙去年缩减财富税征税范围至仅包括房地产资产，因此被冠上 “ 富人总统 ” 的称号。





马克龙的一位幕僚否认若最终修改财富税将意味着马克龙做出重大让步，并称马克龙仍致力于他的改革计划。





政府发言人 Benjamin Griveaux 表示，所有税收相关政策都需要定期评估，如果认为没有效果就应加以调整。他说，财富税将在 2019 年秋季重新评估。





该发言人随后在每周记者会上表示，马克龙已向所有政党、工会和商业领袖强调保持冷静的必要性。





但学生示威以及能源和港口行业工会计划在下周举行罢工，凸显出骚乱可能蔓延。





由于几乎没有迹象显示市政府的让步安抚了示威者，政府也在为周六可能出现新一轮暴力事件做准备。





安保方面的消息人士称，政府考虑调动目前用于反恐巡逻的部队来保护公共建筑。

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路透社

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