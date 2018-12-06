加拿大当局应美国要求逮捕华为CFO孟晚舟

加拿大当局应美国要求，逮捕了中国华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟。她是华为创始人任正非的女儿。孟晚舟据报道涉嫌违反了针对伊朗的制裁。中国驻加拿大使馆发表声明并抗议说，这是“严重侵犯人权的行为”。
加拿大《环球邮报》(The Global and Mail)12月5日最早报道了这一消息。加拿大司法部发言人对该报说，孟晚舟因美国有引渡要求而于12月1日在温哥华被捕，定于7日举行保释听证，因孟晚舟申请的“禁止报道令”有效，当局此刻无法提供更多详情。报道说，她涉嫌违反了针对伊朗的制裁。
司法部发言人对路透社证实了孟晚舟被捕的消息。
消息曝光后，多家媒体援引了华为公司的一份声明，证实孟晚舟最近在加拿大被“临时拘留”。声明说，她面临纽约东区发出的不明指控，美国为此提出引渡要求，她在加拿大转机途中被捕。
华为的英语声明说，提供给该公司的有关指控的信息甚少，该公司并没有意识到孟晚舟做错了什么，相信加拿大和美国的法律最终将得出公正结论。声明还说，华为一向遵守业务所在地区的法律规定。
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