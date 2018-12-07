美中争夺高科技领先地位

很多专家预测， 5G （第五代）无线科技将让世界整个产业经济发生变革。他们表示，这项科技是世界提升智能、提高效率、扩充连接和增加财富的关键。





但是美国国会最新发布的一份报告显示，中国计划利用 5G 的过渡和对数十亿部网络手机的控制去搜集情报、从事破坏并获取商业利益。





即将到来的 5G 互联网将让数十亿部新的手机具有上线功能，让我们的工作与生活发生重大改变。





这将极大提升先进科技的发展速度，增加数百万份新的就业。





中国有意赢得这场竞赛。第 19 届党代会去年审议的 “ 中国制造 2025” 计划表明，最终目标不光是取得科技的领先地位，还要最终驾驭科技的发展。





哈德逊研究所的亚瑟 · 赫尔曼说： “ 我们的一个非常认真的竞争对手正在努力，不光对美国构成了挑战，也对世界各地产生了影响。美国肯定会做出回应。 5G 科技事关美国的整体国家安全，涉及我们的经济安全，影响到我们国际盟友的地位。 ”





迄今为止，至少有 61 个国家已经签署协议或宣布试用中国科技巨头华为公司生产的手机。其中英国、葡萄牙、意大利、墨西哥和菲律宾等十个国家已经签署协议，在各自的 5G 网络中开始使用华为手机。





产业领袖们表示，越来越多的国家选择华为手机，与中国的全面压价有关。





使用里瓦达网络的全球通讯公司首席执行官德克兰 · 根利说： “ 中国愿意提供设备补贴，幅度空前。 ”





诺基亚公司董事布莱恩 · 亨得里克斯说： “ 这是多种领域和跨越领域的办法，涉及能源企业和互联网大公司。此外还包括外交施压，同时对财政吃紧国家的公共基础设施进行投资。 ”





中国的推进让美国政府更加担心，德国、意大利和日本等有美军基地的国家如果使用华为手机，会带来安全问题。





人们知道华为与中国军方和情报机构有关系。





哈德逊研究所的亚瑟 · 赫尔曼说： “ 我们的武装部队期待能够使用亚洲、欧洲和中东的 5G 网络。他们一旦得知这些 5G 网络正在被中国公司窃听，就不会感到舒服。 ”





但资深政策顾问卡尔 · 罗夫表示，中国并非无懈可击。





小布什总统前顾问卡尔 · 罗夫说： “ 他们的设备粗制滥造和应用的粗制滥造是有名的。非洲与亚洲那些依赖中国贷款的国家是否希望进一步增加对中国的依赖？他们会有顾虑。再就是中国人是否有足够的资金。 ”





美国与中国的领导人在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的

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国集团峰会的间隙讨论了这个问题。（美国之音）

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