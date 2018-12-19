中国表彰百名改革先锋





庆祝改革开放 40 周年大会增加颁奖环节，授予 100 人改革先锋称号，颁授改革先锋奖章。获表彰百人包括 4 名港人，前世衞组织总干事陈冯富珍被称为“一带一路衞生领域合作推动者”，从国家主席习近平手上领过奖章。另外还有“支持国家建设和改革开放的香港工商界优秀代表”王宽诚、“为国家改革开放作出杰出贡献的香港著名企业家和社会活动家”霍英东、“倾力支持国家改革开放的香港著名企业家”曾宪梓。





其中，原全国政协副主席霍英东、香港“六七暴动”时曾任“港九各界同胞反对港英迫害斗争委员会”副主任委员王宽诚等 2 人已故，而近年传出健康欠佳的金利来集团董事长曾宪梓也没有现身领奖。澳门方面由已故原政协副主席马万祺获奖。已故人士方面，还有原中央农村政策研究室主任杜润生，习近平好友、作家路遥，《基本法》护法许崇德，“蛇口模式”创立者袁庚、导演谢晋、华西村吴仁宝等多人。





获奖者 20 多人一排，由 7 名中共中央政治局常委及国家副主席王岐山等中央领导人负责颁奖。参加领奖还有 BAT （百度、阿里巴巴、腾讯）创始人李彦宏、马云、马化腾，民营企业家刘永好、李书福、李东生、柳传志，体育界的郎平、姚明、许海峰，诺贝尔医学奖得主屠呦呦、杂交水稻专家袁隆平、沙士功臣钟南山，经济学家厉以宁、林毅夫，“真理标准大讨论的代表人物”胡福明，以及歌唱家李谷一和被称为“万年人代”的申纪兰等。





10 位国际友人获改革友谊奖





时事评论员刘锐绍认为， 5 名港澳人士获表彰是因为“满足中共的政治需要，然后在行动上有实效”。北京历史学者章立凡指出，部分对改革开放有突出贡献的人没有获奖，例如经济学家茅于轼等，是因为他们不受中央欢迎。大会还颁发中国改革友谊奖章给 10 位国际友人，包括已故的新加坡前总理李光耀、国际奥委会前主席萨马兰奇、日本前首相大平正芳等，著有《江泽民传》的美国商人库恩也因“致力于向世界讲述当代中国”获奖。

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