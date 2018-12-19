【EJFQ信析】美股跌跌不休 鲍公明日了断

中美贸易谈判稍见曙光，但美股表现却了无起色，道指在截至周一 (17 日 ) 两个交易日挫近千点，本周内或会出现“死亡交叉” (50 天线跌穿 200 天线 ) ；纳指从高峰计曾累泻 17.5% ；标指走势更恶劣，周一见 2530 点，于三大指数中率先失守年初低位。联储局议息前，投资者似乎正附和美国总统特朗普及“新债王”冈拉克，尽最后努力向联储局主席鲍威尔施压，期望他不要加息。





标指过去 3 个月、 6 个月、 12 个月分别录得 11.9% 、 8.4% 、 4.9% 的跌幅，据彭博统计，自 1980 年以来，联储局合共 76 次加息行动中，仅两次是在标指于上述三段期间都下挫时出手。





尽管如此，联储局是次会议加息 0.25 厘的机会依然较大。利率期货市场显示， 12 月加息机率近日即使略为回落，惟押注加息的投资者仍占约七成。此外，美国经济表现特别是就业及通胀数据，具足够基础维持相对紧缩的政策，只要联储局“按数据办事” (data-dependent) ，加息其实有理有据。





本周加息几成定局，投资者焦点早已放在议息后声明和记者会之上，鲍威尔“口风”在 11 月由鹰转鸽，又不断受到提名他出掌联储局的特朗普批评，市场甚关注这位上任不足一年的联储局舵手“抗压力”究竟有多强。





如果鲍威尔在议息后释出明年不会上调利率的讯号，意味自 2015 年启动的加息周期将告一段落，估计可稳住跌跌不休的美股。





美股盛极而衰，部分投资者开始盘算“最长美牛”何时正式步入熊市，但从另一个角度看，美股转弱不过是“追落后”。多个成熟及新兴经济体股市于年初触顶后持续下滑，“见熊”的为数不少，“唯美独强”成了 10 月前金融市场的奇景。





然而，环球经济增长放缓愈来愈明显，最强者终不支倒下，情况与 2015 年美股捱至最后才调整相似。换句话说，美股目前只是由高估的水平回归均值，会否一如冈拉克所指进入“长熊”，仍有待观察。





联储局这一轮加息周期会在 2018 年抑或 2019 年结束，于本港时间周四 (20 日 ) 凌晨便有分晓，惟美股反应如何，也未必足以左右港股，事关还有中国因素正在发酵。昨天内地举行庆祝改革开放 40 周年大会，市传中央经济工作会议随即于今天召开，将为明年政策定出方向，纾解整体经济下行压力。





据广发证券分析，中央经济工作会议召开前后对 A 股的影响无规律可言，反而个别新政长远将推动相关板块的股价。





如果计算近

10

年数据，中央经济工作会议和港股表现亦没有显著关连性。不过，外围续受贸易战困扰，内部更有债市违约涌现的冲击，在“稳增长”前提下，中央或有较强力的刺激措施出台，有助港股喘定；若然美国“配合”宣布停止加息，恒指年底前可望迎来一次小阳春。（信报）

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