【EJFQ信析】美股跌跌不休 鲍公明日了断

中美贸易谈判稍见曙光，但美股表现却了无起色，道指在截至周一(17日)两个交易日挫近千点，本周内或会出现“死亡交叉”(50天线跌穿200天线)；纳指从高峰计曾累泻17.5%；标指走势更恶劣，周一见2530点，于三大指数中率先失守年初低位。联储局议息前，投资者似乎正附和美国总统特朗普及“新债王”冈拉克，尽最后努力向联储局主席鲍威尔施压，期望他不要加息。
标指过去3个月、6个月、12个月分别录得11.9%、8.4%、4.9%的跌幅，据彭博统计，自1980年以来，联储局合共76次加息行动中，仅两次是在标指于上述三段期间都下挫时出手。
尽管如此，联储局是次会议加息0.25厘的机会依然较大。利率期货市场显示，12月加息机率近日即使略为回落，惟押注加息的投资者仍占约七成。此外，美国经济表现特别是就业及通胀数据，具足够基础维持相对紧缩的政策，只要联储局“按数据办事”(data-dependent)，加息其实有理有据。
本周加息几成定局，投资者焦点早已放在议息后声明和记者会之上，鲍威尔“口风”在11月由鹰转鸽，又不断受到提名他出掌联储局的特朗普批评，市场甚关注这位上任不足一年的联储局舵手“抗压力”究竟有多强。
如果鲍威尔在议息后释出明年不会上调利率的讯号，意味自2015年启动的加息周期将告一段落，估计可稳住跌跌不休的美股。
美股盛极而衰，部分投资者开始盘算“最长美牛”何时正式步入熊市，但从另一个角度看，美股转弱不过是“追落后”。多个成熟及新兴经济体股市于年初触顶后持续下滑，“见熊”的为数不少，“唯美独强”成了10月前金融市场的奇景。
然而，环球经济增长放缓愈来愈明显，最强者终不支倒下，情况与2015年美股捱至最后才调整相似。换句话说，美股目前只是由高估的水平回归均值，会否一如冈拉克所指进入“长熊”，仍有待观察。
联储局这一轮加息周期会在2018年抑或2019年结束，于本港时间周四(20日)凌晨便有分晓，惟美股反应如何，也未必足以左右港股，事关还有中国因素正在发酵。昨天内地举行庆祝改革开放40周年大会，市传中央经济工作会议随即于今天召开，将为明年政策定出方向，纾解整体经济下行压力。
据广发证券分析，中央经济工作会议召开前后对A股的影响无规律可言，反而个别新政长远将推动相关板块的股价。
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