俄涉用fb等降美黑人投票欲





美国参议院情报委员会周一公开两份调查报告，显示俄罗斯积极利用社交网站影响前年美国总统选举，例如试图减低美国黑人选民的投票意欲，借此为特朗普拉票。克里姆林宫批评报告欠缺细节，无法解释俄国政府如何干预。





其中一份报告发现，黑人成为俄国网络部队动摇投票意愿的目标，俄方刻意散播不利民主党候选人希拉莉的言论，阻止一般倾向支持民主党的黑人投票。尽管未能直接将俄方行动与大选结果挂钩，但黑人在上次大选投票率出现 20 年来首次下跌。





报告显示，俄国网军的影响力不但遍及 Facebook （ fb ）及 Twitter ，而且 Instagram 有更大覆盖率，并能同时接触年轻选民。另一报告揭露，通俄案特别检察官米勒上任后成为俄方针对目标，在网上受到贪污、阴谋论等无根据指控。报告批评，这些科技巨企提供的资料大多不完整，尤其点名 Google 。





特轰 Twitter 阻挠追随者





特朗普昨批评社交媒体向民主党倾斜，指他经常使用的 Twitter 刻意阻挠民众追随自己账户，但没提出证据。





另外， Twitter 周一表示，上月中发现一处保安漏洞，令第三方可不停查询其他账户是否被冻结及得悉注册电话的区域号码。 Twitter 透露，最常利用该漏洞的人士来自中国及沙地阿拉伯。中国外交部昨回应称，路透最初的报道有误，事件应不涉国家级黑客。 Twitter 股价周一挫近 7% ，昨早段回升 0.3% 。

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