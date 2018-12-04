亚股下跌 美中贸易休战带来的提振消退

亚洲股市周二下跌，之前出现的释然性上涨逐渐消退，因围绕中美能否解决贸易争端的疑虑加重。





美国公债收益率曲线倒挂也引发对美国经济可能出现衰退的担忧。





MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数跌 0.3% ，中国股市难以升至平盘上方。





沪深 300 指数 .CSI300 小幅走跌，沪综指 .SSEC 微幅上涨。香港股市恒生指数 .HSI 跌 0.3% 。





澳洲股市下滑 0.8% ，韩股综合股价指数 .KS11 跌 0.6% ，日股日经指数 .N225 下挫 1.3% 。





中美贸易战暂时休战在周一激发全球股市普涨， MSCI 明晟全球市场指数上扬 1.3% 。





但美股仍在这一天的收盘前从盘中高点回落，因投资者仔细考虑两国间仍未解决的那些问题。





隔夜，美国道琼工业指数 .DJI 收高 1.13% ，标普 500 指数 .SPX 升 1.09% ，纳斯达克指数 .IXIC 大涨 1.51% 。





“ 隔夜的总体贸易消息可能给市场留下的疑问多于答案，美国与中国是否真能在 90 天内解决双方分歧？ ” 澳洲国民银行 (NAB) 的分析师在给客户的报告中写道。





“ 如果要保持贸易休战最初温暖模糊的感觉，似乎需要更多的细节和进展迹象。 ”





对于 90 天究竟从哪天起算，已经有不同说法。一名白宫官员说是从 12 月 1 日开始，而白宫国家经济委员会主任库德洛 (Larry Kudlow) 则说是从 1 月 1 日开始计算。





另外，美国官员表示，中国给出的所有承诺都没有达成书面协议，具体细节还有待敲定。





“ 全球市场目前担心的是，这只是短期压力释放后的上涨，我们将发现自己重新回到几周前的情况，眼睁睁地看着全球经济增长长期放缓， ”Rakuten Securities Australia 分析师 Nick Twidale 在一份报告中称。





“ 短期而言，随着贸易协议进展的消息冲击市场，我们可能发现投资者重回交易情绪波动的局面。 ”





美国三年期 / 五年期公债、两年期 / 五年期公债收益率曲线周一出现倒挂，这是两个较短期公债的收益率自金融危机以来首次高于五年期公债。





分析师预计两年期和 10 年期公债收益率曲线未来也将倒挂。这种倒挂被看作是美国经济衰退的前兆。





周二美国指标 10 年期公债收益率跌至 2.9407% ，周一美国收盘报 2.991% 。两年期公债收益率亦下跌，但跌幅较小，触及 2.8028% ，周一美国收盘报 2.833% 。





这使得 10 年期和两年期美债利差不足 14 个基点，创 2007 年 7 月来最平水准。





荷兰国际集团 (ING) 驻新加坡分析师 Prakash Sakpal 表示，市场定价显示收益率曲线部分出现倒挂，再加上 10 年期公债收益率昨天跌破 3% ，这将加强关于美国经济可能迈向衰退的担忧。





但他补充称，美国周一公布的制造业数据稳健，表明经济前景增强。数据显示，新订单是提高制造业活动的 “ 主要推动力 ” 。





与亚洲股市表现形成鲜明对比的是，油价续涨。上日油价急升 4% ，此前美国和中国同意在一场贸易争端中休战 90 天，且预期石油输出国组织 (OPEC) 将减少供应。

美国原油期货上升 1.2% 报每桶 53.58 美元。布兰特原油期货涨 1.1% 至 62.35 美元。

汇市方面，美元指数下跌 0.2% 报 96.808 。





美元 / 日圆跌 0.3% ，报 113.28 日圆；欧元 / 美元 EUR= 上涨 0.2% ，报 1.1373 美元。

随着美元走软，中国人民币继续挺进。自周五起，人民币兑美元已升值逾 1,000 个点子，人民币兑美元即期和离岸人民币周二午盘双双升破 6.84 元，均创 9 月 21 日以来新高。





美联储主席鲍威尔原计划周三 1515GMT 在国会联合经济委员会做证词陈述，但由于美国前总统老布什的全国哀悼日而被推迟。重新安排的作证日期尚未宣布。





美元上周承压，当时鲍威尔有关利率正接近中性水平的评论，被市场认为是在暗示升息步伐将放缓。





美元走软提振现货金跳升

0.4%

至每盎司

1,235.88

美元。

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路透社

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