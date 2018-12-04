亚股下跌 美中贸易休战带来的提振消退

亚洲股市周二下跌，之前出现的释然性上涨逐渐消退，因围绕中美能否解决贸易争端的疑虑加重。
美国公债收益率曲线倒挂也引发对美国经济可能出现衰退的担忧。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，中国股市难以升至平盘上方。
沪深300指数.CSI300小幅走跌，沪综指.SSEC微幅上涨。香港股市恒生指数.HSI跌0.3%。
澳洲股市下滑0.8%，韩股综合股价指数.KS11跌0.6%，日股日经指数.N225下挫1.3%。
中美贸易战暂时休战在周一激发全球股市普涨，MSCI明晟全球市场指数上扬1.3%。
但美股仍在这一天的收盘前从盘中高点回落，因投资者仔细考虑两国间仍未解决的那些问题。
隔夜，美国道琼工业指数.DJI收高1.13%，标普500指数.SPX升1.09%，纳斯达克指数.IXIC大涨1.51%。
“隔夜的总体贸易消息可能给市场留下的疑问多于答案，美国与中国是否真能在90天内解决双方分歧？”澳洲国民银行(NAB)的分析师在给客户的报告中写道。
“如果要保持贸易休战最初温暖模糊的感觉，似乎需要更多的细节和进展迹象。”
对于90天究竟从哪天起算，已经有不同说法。一名白宫官员说是从12月1日开始，而白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)则说是从1月1日开始计算。
另外，美国官员表示，中国给出的所有承诺都没有达成书面协议，具体细节还有待敲定。
“全球市场目前担心的是，这只是短期压力释放后的上涨，我们将发现自己重新回到几周前的情况，眼睁睁地看着全球经济增长长期放缓，”Rakuten Securities Australia分析师Nick Twidale在一份报告中称。
“短期而言，随着贸易协议进展的消息冲击市场，我们可能发现投资者重回交易情绪波动的局面。”
美国三年期/五年期公债、两年期/五年期公债收益率曲线周一出现倒挂，这是两个较短期公债的收益率自金融危机以来首次高于五年期公债。
分析师预计两年期和10年期公债收益率曲线未来也将倒挂。这种倒挂被看作是美国经济衰退的前兆。
周二美国指标10年期公债收益率跌至2.9407%，周一美国收盘报2.991%。两年期公债收益率亦下跌，但跌幅较小，触及2.8028%，周一美国收盘报2.833%。
这使得10年期和两年期美债利差不足14个基点，创2007年7月来最平水准。
荷兰国际集团(ING)驻新加坡分析师Prakash Sakpal表示，市场定价显示收益率曲线部分出现倒挂，再加上10年期公债收益率昨天跌破3%，这将加强关于美国经济可能迈向衰退的担忧。
但他补充称，美国周一公布的制造业数据稳健，表明经济前景增强。数据显示，新订单是提高制造业活动的“主要推动力”。
与亚洲股市表现形成鲜明对比的是，油价续涨。上日油价急升4%，此前美国和中国同意在一场贸易争端中休战90天，且预期石油输出国组织(OPEC)将减少供应。
美国原油期货上升1.2%报每桶53.58美元。布兰特原油期货涨1.1%至62.35美元。
汇市方面，美元指数下跌0.2%报96.808。
美元/日圆跌0.3%，报113.28日圆；欧元/美元EUR=上涨0.2%，报1.1373美元。
随着美元走软，中国人民币继续挺进。自周五起，人民币兑美元已升值逾1,000个点子，人民币兑美元即期和离岸人民币周二午盘双双升破6.84元，均创9月21日以来新高。
美联储主席鲍威尔原计划周三1515GMT在国会联合经济委员会做证词陈述，但由于美国前总统老布什的全国哀悼日而被推迟。重新安排的作证日期尚未宣布。
美元上周承压，当时鲍威尔有关利率正接近中性水平的评论，被市场认为是在暗示升息步伐将放缓。
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