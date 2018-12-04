飞机失事互推责任 印尼狮航考虑取消波音订单

消息人士告诉路透，印尼狮航 (Lion Air) 正在检视从波音 (Boeing)(BA.N) 购置飞机的订单，由于双方针对 10 月底 737 飞机失事造成 189 人遇难的责任存在争论，狮航不排除取消波音订单的可能性。





据消息人士称，集团共同创始人 Rusdi Kirana 对波音的做法非常愤怒， Kirana 认为波音试图将外界注意力从其近期的设计变化转移开，并将责任归咎于狮航，而狮航则面临对检修记录及飞行员行为的审查。





据一位熟悉 Kirana 想法的消息人士称， Kirana 正在研究是否有可能 “ 从下次交付起 ” 取消波音的剩余订单。另一位接近狮航的消息人士称，狮航在考虑取消订单。

印尼狮航尚未作出最终决定，但有关剩余的 220 亿美元还未交付订单何去何从的讨论，突显了围绕波音有史以来最畅销飞机 737 MAX 的调查风险。该客机于去年投入使用。





印尼狮航是波音最大的出口客户之一，已经接收了 197 架波音客机，目前还有价值 220 亿美元的 190 架客机待交付。





任何要取消订单的要求势必会令波音承压，或许还会有冗长的谈判。虽然很多航空公司会推迟订单，不过据业内消息人士称，飞机制造商通常不会允许客户单方面取消订单。





印尼狮航谢绝置评。

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路透社

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