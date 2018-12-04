飞机失事互推责任 印尼狮航考虑取消波音订单

消息人士告诉路透，印尼狮航(Lion Air)正在检视从波音(Boeing)(BA.N)购置飞机的订单，由于双方针对10月底737飞机失事造成189人遇难的责任存在争论，狮航不排除取消波音订单的可能性。
据消息人士称，集团共同创始人Rusdi Kirana对波音的做法非常愤怒，Kirana认为波音试图将外界注意力从其近期的设计变化转移开，并将责任归咎于狮航，而狮航则面临对检修记录及飞行员行为的审查。
据一位熟悉Kirana想法的消息人士称，Kirana正在研究是否有可能“从下次交付起”取消波音的剩余订单。另一位接近狮航的消息人士称，狮航在考虑取消订单。
印尼狮航尚未作出最终决定，但有关剩余的220亿美元还未交付订单何去何从的讨论，突显了围绕波音有史以来最畅销飞机737 MAX的调查风险。该客机于去年投入使用。
印尼狮航是波音最大的出口客户之一，已经接收了197架波音客机，目前还有价值220亿美元的190架客机待交付。
任何要取消订单的要求势必会令波音承压，或许还会有冗长的谈判。虽然很多航空公司会推迟订单，不过据业内消息人士称，飞机制造商通常不会允许客户单方面取消订单。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost