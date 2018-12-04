中国分类处置僵尸企业和去产能企业直接债务 防恶意逃废债

为防范化解重大风险，中国国家发展改革委员会周二发布通知，明确分类处置 “ 僵尸企业 ” 和去产能企业的直接债务。对具备清偿能力的去产能企业积极进行追索，切实防止恶意逃废债行为。





刊登在发改委官网的 “ 关于进一步做好 ‘ 僵尸企业 ’ 及去产能企业债务处置工作的通知 ” 称，依据 “ 僵尸企业 ” 和去产能企业的营业价值、债务清偿能力、资产负债状况等因素，按照相关法规，分别采取破产清算、破产重整、债务重组、兼并重组等方式分类处置其直接债务。





清分 “ 僵尸企业 ” 和去产能企业统借债务并纳入直接债务处置。允许相关企业和债权人根据借款合同约定、 “ 僵尸企业 ” 和去产能企业资产或营业收入在企业集团中的占比、所去产能在企业集团总产能中的占比等情况自主协商一致后从企业集团的统借债务中清分出实际用于 “ 僵尸企业 ” 及去产能企业的债务，清分后的统借债务可纳入 “ 僵尸企业 ” 和去产能企业的直接债务中一同处置。





自主协商处置 “ 僵尸企业 ” 和去产能企业的担保债务。企业和债权人可自主协商一致后解除或部分解除企业集团或第三方的担保责任，其中为去产能企业担保形成的担保债务可依据所去产能在去产能企业集团总产能中的占比等因素予以部分解除。





通知要求各级政府定期确定需开展债务处置的 “ 僵尸企业 ” 和去产能企业名单并及时通报相关金融机构和其他债权人，并在通知发布后三个月内确定首批名单。要合理安排确定后续处置企业名单，原则上应在 2020 年底前完成全部处置工作。





仍有部分营业价值的 “ 僵尸企业 ” 、资产负债率高于合理水平且偿付到期债务有困难的去产能企业，鼓励通过金融债权人委员会机制与债权人自主协商开展资产、债务和业务重组，支持引入战略投资者推动兼并重组。各相关利益方应在 “ 僵尸企业 ” 名单确定后六个月内协商一致形成重组方案。





对列入处置名单后在规定时限内达不成债务重组方案或因其他处置困难导致资产负债率持续偏高的 “ 僵尸企业 ” 和去产能企业，符合条件的应按照加强国有企业资产负债约束的相关规定，列入资产负债率重点监管企业名单，对其债务融资和其他经营行为实行严格限制，企业应及时制定降低资产负债率方案，符合破产条件的应转入破产司法程序进行债务处置。





通知提出完善政策与制度环境，支持资产处置盘活存量资产，积极利用产权交易所、租赁、资产证券化等多方式充分盘活 “ 僵尸企业 ” 及去产能企业有效资产，用于清偿债务。





落实完善相关金融信贷政策。对债务处置不到位资产负债水平持续超出合理水平且按时偿付到期债务有困难的 “ 僵尸企业 ” ，监管部门应严格展期续贷、借新还旧、关联企业担保贷款等业务的实施条件，禁止给予金融机构特殊监管政策支持，并对操作不规范的金融机构实施必要的惩戒。





落实并完善相关社会保障和财税政策，严禁政府通过财政补贴维持

“

僵尸企业

”

存续的行为。落实好现有企业破产重整的税收支持政策，并根据实际情况研究相关政策。支持有效开展土地再利用。（路透社）

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