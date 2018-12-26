华为投20亿美元加强网络安全

华为董事长梁华昨日在深圳表示，华为将投 20 亿美元加强网络安全。他并强调华为将会严格遵守包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。





董事长：严守所在国法律法规





澎湃新闻报道， 12 月初，华为首席财务官（ CFO ）孟晚舟被加拿大扣留，在举行三次听证会后于 12 月 11 日获得保释。董事长梁华称，加拿大事件后，公司业务运作一切正常。他称和孟晚舟认识 20 年，“我本人也很挂念她，但在这个过程当中，我们还是希望更好地聚焦工作”。





对于多个国家传出拒绝华为参与 5G 市场，梁华表示，华为在 5G 领域有 1600 多项专利，这构成了华为的优势，“再加上华为一直从客户角度出发，帮助客户解决商业问题，并思考 5G 能带来怎样的价值，这些都是华为的核心竞争力”。





对于部分西方国家以“网络安全”为由，拒绝华为参与 5G 市场，梁华强调，安全问题应回归技术、用事实说话，回到对公司的客观评价上来。“华为把安全视作在全球开展业务的最高纲领。面对更开放、更多变的网络环境，我们今后将投入 20 亿美元，构建全流程的产品安全体系。”





梁华说，华为专门在网络安全方面有一个委员会，并且公司把网络安全和隐私保护作为最高纲领，这是董事会已经做出的决策。他强调，华为将以法律遵从的确定性应对国际政治的不确定性，严格遵守业务所在国的所有适用法律法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。





英电讯巨头撤警察网络华为设备





而据彭博社报道，月初刚将华为移出 5G 竞标名单的英国电讯集团 BT ，月尾又有新动作，将华为设备从面向英国警察的通讯网络中尽数撤出，原因是担心与中国间谍活动相关。 被撤出的设备将由其他公司生产的电讯设备替代，过程需 4 年时间，这部分的损失将由 BT 自己承担。





《每日电讯报》报道援引一名政府发言人表示，华为部件的移除将不会给项目的基础设施带来安全问题。华为发言人称，华为已经和英国电讯合作

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年，且英国运营商有一项长期政策，即在不同的网络层使用不同的供应商。而英国电讯此前也表示，华为仍然是英国电讯的重要供应商之一。（明报）

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