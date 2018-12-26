实施20年 中国嫖娼收容教育制拟废除

中国实行超过 20 多年的卖淫嫖娼人员收容教育制度可能终结。全国人大法工委建议有关方面适时提出相关议案，废除收容教育制度。收容教育制度主要针对卖淫嫖娼的处罚，由 1991 年七届全国人大常委会第二十一次会议决定通过。





法工委提出 指措施运用逐年减少





据《法制日报》报道，全国人大常委会法工委主任沈春耀前日在汇报备案审查工作情况时透露，为贯彻全面依法治国精神，法工委建议有关方面适时提出相关议案，废止收容教育制度。沈春耀称，“近年来，收容教育措施的运用逐年减少，收容教育人数明显下降，有些地方已经停止执行。通过调研论证，各有关方面对废止收容教育制度已经形成共识， 启动废止工作的时机已经成熟。 ”





收容教育制度是依据 1991 年全国人大常委会通过的《关于严禁卖淫嫖娼的决定》。该《决定》第四条第二款规定：“对卖淫、嫖娼的，可以由公安机关会同有关部门强制集中进行法律、道德教育和生产劳动，使之改掉恶习。期限为六个月至二年。具体办法由国务院规定。”国务院据此制定了《卖淫嫖娼人员收容教育办法》。





沈春耀表示，后来《决定》规定的刑事方面内容，在

1997

年修改刑法时已被纳入刑法之中，但《决定》规定的收容教育制度作为行政措施继续有效，并一直延续至今。法工委今年同有关部门展开联合调研，“随着我国经济社会的快速发展和民主法治建设的深入推进，特别是

2013

年废止劳动教养制度后，情况发生很大变化”。（明报）

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