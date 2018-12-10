默克尔门生克兰普-卡伦鲍尔当选德国基督教民主党主席

德国基督教民主党(CDU)周五选出克兰普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)接替默克尔(Angela Merkel)出任党主席，这一决定使她有望接任德国总理。
克兰普-卡伦鲍尔今年56岁，她是默克尔的门生，而且一直是党内精英青睐的候选人。CDU代表在党主席选举中共投出999票，克兰普-卡伦鲍尔赢得517票，她的竞争对手Friedrich Merz赢得482票。
她曾担任萨尔州(Saarland)州长，领导三方组成的联盟。她以联合CDU的支持闻名，而且有与其他政党达成联盟的天分。
克兰普-卡伦鲍尔有时被称作“小默克尔”，她在整个党内的吸引力得到CDU高层的赞赏。
“我已经读了很多关于我是什么和我是谁的说法：‘小(默克尔)’，一个复制品，‘基本相同’。亲爱的代表们，站在你们面前的就是我，生活所造就的我，我为此感到自豪，”克兰普-卡伦鲍尔在对国会的激情演说中称。
克兰普-卡伦鲍尔投票支持企业董事会中女性的比例，并对俄罗斯采取更强硬的立场，使得自己在社会和外交政策上与默克尔有所不同。
她上周告诉路透，欧洲和美国应该考虑封锁俄罗斯船只以应对乌克兰危机。
她对欧洲的未来采取了比默克尔更谨慎的立场。默克尔曾说，德国应该为欧盟“贡献更多”，因为德国受益于“对我们的经济来说过于疲弱”的欧元。
但就CDU的未来而言，克兰普-卡伦鲍尔在竞选期间表示，“我没有特别的秘诀。”
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