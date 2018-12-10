    • 2018年12月10日

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    默克尔门生克兰普-卡伦鲍尔当选德国基督教民主党主席

    星期一, 十二月 10, 2018

    德国基督教民主党(CDU)周五选出克兰普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)接替默克尔(Angela Merkel)出任党主席，这一决定使她有望接任德国总理。

    克兰普-卡伦鲍尔今年56岁，她是默克尔的门生，而且一直是党内精英青睐的候选人。CDU代表在党主席选举中共投出999票，克兰普-卡伦鲍尔赢得517票，她的竞争对手Friedrich Merz赢得482票。

    她曾担任萨尔州(Saarland)州长，领导三方组成的联盟。她以联合CDU的支持闻名，而且有与其他政党达成联盟的天分。

    克兰普-卡伦鲍尔有时被称作小默克尔，她在整个党内的吸引力得到CDU高层的赞赏。

    我已经读了很多关于我是什么和我是谁的说法：(默克尔)’，一个复制品，基本相同。亲爱的代表们，站在你们面前的就是我，生活所造就的我，我为此感到自豪，克兰普-卡伦鲍尔在对国会的激情演说中称。

    克兰普-卡伦鲍尔投票支持企业董事会中女性的比例，并对俄罗斯采取更强硬的立场，使得自己在社会和外交政策上与默克尔有所不同。

    她上周告诉路透，欧洲和美国应该考虑封锁俄罗斯船只以应对乌克兰危机。

    她对欧洲的未来采取了比默克尔更谨慎的立场。默克尔曾说，德国应该为欧盟贡献更多，因为德国受益于对我们的经济来说过于疲弱的欧元。

    但就CDU的未来而言，克兰普-卡伦鲍尔在竞选期间表示，我没有特别的秘诀。

    这种务实的、非意识形态化的做法类似于默克尔担任总理时所采用的方式。党内人士称，克兰普-卡伦鲍尔与默克尔相处得很好。这种化学反应很好，一位CDU高级官员说道。(路透社)

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