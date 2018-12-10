默克尔门生克兰普-卡伦鲍尔当选德国基督教民主党主席

德国基督教民主党 (CDU) 周五选出克兰普 - 卡伦鲍尔 (Annegret Kramp-Karrenbauer) 接替默克尔 (Angela Merkel) 出任党主席，这一决定使她有望接任德国总理。





克兰普 - 卡伦鲍尔今年 56 岁，她是默克尔的门生，而且一直是党内精英青睐的候选人。 CDU 代表在党主席选举中共投出 999 票，克兰普 - 卡伦鲍尔赢得 517 票，她的竞争对手 Friedrich Merz 赢得 482 票。





她曾担任萨尔州 (Saarland) 州长，领导三方组成的联盟。她以联合 CDU 的支持闻名，而且有与其他政党达成联盟的天分。





克兰普 - 卡伦鲍尔有时被称作 “ 小默克尔 ” ，她在整个党内的吸引力得到 CDU 高层的赞赏。





“ 我已经读了很多关于我是什么和我是谁的说法： ‘ 小 ( 默克尔 )’ ，一个复制品， ‘ 基本相同 ’ 。亲爱的代表们，站在你们面前的就是我，生活所造就的我，我为此感到自豪， ” 克兰普 - 卡伦鲍尔在对国会的激情演说中称。





克兰普 - 卡伦鲍尔投票支持企业董事会中女性的比例，并对俄罗斯采取更强硬的立场，使得自己在社会和外交政策上与默克尔有所不同。





她上周告诉路透，欧洲和美国应该考虑封锁俄罗斯船只以应对乌克兰危机。





她对欧洲的未来采取了比默克尔更谨慎的立场。默克尔曾说，德国应该为欧盟 “ 贡献更多 ” ，因为德国受益于 “ 对我们的经济来说过于疲弱 ” 的欧元。





但就 CDU 的未来而言，克兰普 - 卡伦鲍尔在竞选期间表示， “ 我没有特别的秘诀。 ”





这种务实的、非意识形态化的做法类似于默克尔担任总理时所采用的方式。党内人士称，克兰普

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卡伦鲍尔与默克尔相处得很好。

“

这种化学反应很好，

”

一位

CDU

高级官员说道。

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路透社

)

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