中国要求加拿大立即释放孟晚舟 加总理前顾问：加拿大司法独立 中国施压无用

中国外交部副部长乐玉成星期六（ 12 月 8 日）紧急召见了加拿大驻华大使麦家廉，要求加拿大立即释放华为 CFO 财务长孟晚舟， “ 否则必将造成严重后果 ” 。





乐玉成指责加政府扣留孟晚舟是 “ 于法不顾，于理不合，于情不容，性质极其恶劣 ” 。他还说 “ 中方强烈敦促加方立即释放被拘押人员，否则必将造成严重后果，加方要为此承担全部责任 ” 。





这是中国到目前为止对孟晚舟被捕所做出的最为强烈的反应。

针对北京的最新反应，加拿大总理特鲁多的前外交政策顾问、渥太华大学教授罗兰德 · 帕利斯 (Roland Paris) 说，北京的威胁不管用，因为在民主制度下的加拿大，政府不能指挥法庭。





帕利斯在推文中说： “ 也许因为中国政府控制其司法系统，北京有时很难理解或相信在法治国家法院可以是独立的。对加拿大政府施压没有意义。法官将作出裁决。 ”

加拿大检方周五表示，美国政府以欺诈罪为由，正寻求引渡孟晚舟。目前在加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院举行的孟晚舟保释听证会暂时休庭，星期一将继续进行。





在全球各地经营的华为公司似乎比北京更加理解民主国家的司法独立性。华为星期六发表的一份简短声明说，将继续关注下周的保释听证会，并相信加拿大和美国的法律体系后续会给出公正的结论。





加拿大检方在星期五的听证中指出，如果孟晚舟在美国被定罪，她每一项控罪的最高刑期是 30 年，这令她有动机逃离加拿大，回到中国。此外，孟晚舟拥有多本护照，潜逃风险大。





孟晚舟辩方律师则表示，孟晚舟有多本过期的护照，但她现在只有两本有效护照，包括一本中国护照和一本香港护照。





此外，《温哥华太阳报》还报道说，孟晚舟提供的宣誓书说，她在温哥华拥有两处房产，一处位于桑那斯社区，另一处位于

Dunbar

社区。（美国之音）

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