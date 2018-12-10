特朗普可能因封口费面临弹劾和监禁

民主党议员周日表示，如果其前律师报告的封口费行为被证明违反了竞选财务规定，美国总统特朗普可能面临弹劾和牢狱之灾。





根据周五的法庭文件，针对俄罗斯干预 2016 年总统大选的调查衍生出的案件，指向特朗普可能存在问题，包括他是否在竞选期间授意向两名女性支付了数十万美元的封口费。





联邦检查人员寻求让特朗普长期以来的 “ 善后人员 ” 科恩 (Michael Cohen) 坐牢，因他按特朗普要求向一位成人电影演员和一名前花花公子模特支付封口费、避税、就特朗普集团在莫斯科拟建大楼对国会撒谎。





美国民主党众议员 Jerrold Nadler 对美国有线电视新闻网 (CNN) 表示，如果封口费被判定为严重违反竞选财务规定，将构成弹劾的依据。





“ 好吧，它们将是可引起弹劾的罪行。但它们是否重要到足以证明有必要弹劾是另一个问题， ”Nadler 说。等 1 月民主党控制众议院后， Nadler 将担任众议院司法委员会主席。





根据美国法律，竞选献金必须要披露，而且金额不能超过每人 2,700 美元。





白宫未立即回复置评请求。白宫发言人桑德斯周五称，科恩曾多次说谎，上述发现没有太大意义。





周五的法庭文件也揭露出在科恩案和马纳福特 (Paul Manafort) 案中，有关为特朗普效力的人与俄罗斯人接触的新信息。科恩是特朗普的私人律师，马纳福特是特朗普前竞选团队主席， 8 月因逃税和银行欺诈指控被判罪。





特别检察官穆勒 (Robert Mueller) 表示，马纳福特对他与一名俄罗斯情报部门有关人士的互动情况说谎。穆勒办公室称，这些谎言促使检方上周撤销了马纳福特另外两个阴谋罪名指控的认罪协议。





Nadler 对 CNN 表示， “ 我认为，这些起诉书和文件表明，在某个甚至数个针对美国人民的巨大骗局中，总统就是其中的核心。 ”





穆勒正在调查 2016 年大选期间特朗普竞选团队 “ 通俄门 ” 一案。俄罗斯否认牵扯其中，特朗普也否认存在共谋行为。





这项调查让特朗普的总统职位笼罩阴影，因为该案意味着俄罗斯可能插手特朗普的胜选。特朗普曾再三表示他对 2017 年 3 月穆勒接办的这项调查失去耐心，称其有政治动机。





** 可能入狱 **





特朗普表示，这些文件不能证明与俄罗斯有任何勾结行为，他呼吁结束该调查。





“ 政治迫害该结束了！ ” 特朗普周六在推特上说。





但穆勒调查的结束或许是特朗普更大麻烦的开始。





“ 真的有可能出现的情形是，特朗普离任时可能会遭到司法部起诉，他可能成为很长一段时间以来首位面临入狱前景的总统， ” 众议院议员 Adam Schiff 在美国 CBS 公司 “ 面对全国 ” 节目中说。 Schiff 从明年开始将担任众议院情报委员会主席。





对于现任总统能否被指控犯罪，以及违反竞选献金法是不是一项可引起弹劾的罪行，法律专家持不同看法。

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路透社

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