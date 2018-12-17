香港中资企业公开设立党支部引关注

中纪委的有关文件最近显示，中共设在香港的国企和民企内有党支部。分析人士说，中共党组织活动在港公开化，将对香港产生负面影响。





中国官方媒体人民日报今年 9 月披露说，中纪委在去年年底发出的一份文件佐证了中资香港公司内有中共基层党支部的情况。这份名为《关于加强中央企业境外廉洁风险防控的指导意见》要求 “ 各中央企业党委（党组）、纪委（纪检组）切实履行管党治党政治责任，把廉洁风险防控贯穿于境外党建工作 ” 。





这份指导意见说，中移动下属的国际公司、香港公司，以及所谓 “ 香港机构同属的国际公司党支部 ” ，接受深圳集团党建工作考评小组的评审。在此之前，香港中资公司内有党支部，虽不令人意外，但一直没有得到中国方面的证实。





苹果日报的报道说，中共的影响力 “ 无远弗届 ” 。数以百计在港上市国企，通过修改公司章程正式确立党委，党委角色常规化。中资公司在香港的党建工作 “ 越來越公开和张扬 ” 。





香港浸会大学新闻系高级讲师吕秉权对美国之音说： “ 历来中共境外这些企业，还有其他机构建立党支部，本身已在地下运作。但是可以说，近几年这种做法越来越地面化，制度化。以前这种做法可能是考虑到当地法律法规，还有就是外界的观感，因此变得较为低调，但是最近几年这种做法起了变化，可以说浮出了水面，而且有地面化的操作和具体要求。 ”





仅就香港而言，中共国企在港企业内设党支部已不是秘密。苹果日报统计显示： 2017 年至今， 123 个国企上市公司（占港交所 2,262 家上市公司 5.43% ）修改公司章程后确立了党委，其中 8 家为蓝筹股，例如：中石油、中石化、工商银行、中国银行、交通银行等。





另外，民企也有中共基层组织。报道说， 2009 年大型民企苏宁电器收购香港镭射电器后，公司党委很快派人到港成立 “ 苏宁电器香港镭射公司党支部 ” ，使之成为该公司当时的 65 个党支部之一。





关于中共加强在港国企和民企党组织建设的时机，吕秉权说： “ 中共对境外的辐射，特别是国内经济状况有比较不明朗因素的时候，目的是加强对境外所有企业的监控，确保这些企业的所作所为，都能听党的指挥，服从党的机制去办事。 ”





吕秉权说，以前在港国企都有一定自主权，有了必须接受党支部领导的机制后，这种业务自主权就没有了，或者受到极大限制。这些企业的运作，现在不是听从市场，而是遵从中共的意旨。





香港时事评论员刘锐绍则说，中资机构以往并不刻意披露党的组织活动，但是未来会加速曝光。内地党员来港成立组织，以团结、联谊为名，实行 “ 离境不离党 ” 。





刘锐绍说，与中国大陆情况不同，香港法律只接受企业法人代表、董事会成员的权力。他说，国内党的权力大于董事会的做法，是否也在香港国企和民企内施行？上市公司的股民是否有权知道党委在公司经济运行中的角色？他认为，香港 “ 一国两制 ” 下的市场经济运作，可能将因此受到威胁和破坏。





新华社

11

月

25

日报道，中共新下达的《支部工作条例》总则强调，要弘扬

“

支部建在连上

”

的光荣传统，充分发挥党支部战斗堡垒作用。条例没有专门论述境外企业党组织的运作，不过，所谓

“

支部建在连上

”

可能意味着，一切有中共党员聚集的地方都要有党的组织。（美国之音）

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