朝鲜谴责美国的制裁做法 警告称无核化行动面临风险

朝鲜周日谴责美国政府加大对朝制裁力度和压力的做法，警告称可能恢复“相互抨击”的状态，可能会永久中止朝鲜裁减军备的行动。
美国周一称，已对三位朝鲜官员实施制裁，其中包括朝鲜领导人金正恩的高级助理崔龙海，因其被指破坏人权。
自从朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普6月在新加坡的历史性峰会以来，朝鲜去核化几无进展。美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)和朝鲜高级官员金英哲工作层级的会谈在11月被突然取消，之后双方尚未重新安排会谈时间。
尽管朝鲜称赞特朗普改善美朝关系的“意愿”，但指责美国国务院“执意要让朝美关系恢复去年相互抨击的状态”。
朝鲜外交部在一份声明中称，美国“对不只朝鲜，还有俄罗斯、中国等第三方国家的企业、个人以及船只实施的制裁高达八次...。”
如果美国政府认为，加强制裁和施压会迫使朝鲜放弃其核武器，“将是(其)最大的误判，这将阻挡朝鲜半岛永久去核化进程--没有人希望看到这种结果，”声明称。朝鲜外交部的这份声明，是以美国研究所(Institute for AmericanStudies)政策研究主管的名义发出。(路透社)
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