朝鲜谴责美国的制裁做法 警告称无核化行动面临风险

朝鲜周日谴责美国政府加大对朝制裁力度和压力的做法，警告称可能恢复 “ 相互抨击 ” 的状态，可能会永久中止朝鲜裁减军备的行动。





美国周一称，已对三位朝鲜官员实施制裁，其中包括朝鲜领导人金正恩的高级助理崔龙海，因其被指破坏人权。





自从朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普 6 月在新加坡的历史性峰会以来，朝鲜去核化几无进展。美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 和朝鲜高级官员金英哲工作层级的会谈在 11 月被突然取消，之后双方尚未重新安排会谈时间。





尽管朝鲜称赞特朗普改善美朝关系的 “ 意愿 ” ，但指责美国国务院 “ 执意要让朝美关系恢复去年相互抨击的状态 ” 。





朝鲜外交部在一份声明中称，美国 “ 对不只朝鲜，还有俄罗斯、中国等第三方国家的企业、个人以及船只实施的制裁高达八次 ... 。 ”





如果美国政府认为，加强制裁和施压会迫使朝鲜放弃其核武器， “ 将是 ( 其 ) 最大的误判，这将阻挡朝鲜半岛永久去核化进程 -- 没有人希望看到这种结果， ” 声明称。

朝鲜外交部的这份声明，是以美国研究所

(Institute for AmericanStudies)

政策研究主管的名义发出。

(

路透社

)

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