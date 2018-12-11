美股标普500指数近半成份股已跌入熊市

美国股市标普500指数尚未陷入熊市领域，但近半成份股已跌入熊市。
受全球经济增长忧虑打压，标普500指数.SPX周一一度下挫达1.89%，之后才扳回跌幅，逆转收高0.18%。但该指数12月迄今累计跌幅4.44%。
标普500指数自10月以来就处于许多投资人所谓的“修正”领域，自高点已跌10%或更多，但跌幅尚未超过被普遍视为熊市定义的20%门槛。
标普500指数中，有47%，即237档个股周一已较52周高点至少跌掉20%。另有128档已较52周高点至少下跌10%，但还不到20%。
标普500指数较9月20日创下的纪录收盘高位仍下跌10%。
苹果(AAPL.O)直到最近一直是华尔街最具价值的公司和标普500指数最大成分股，该股已经较10月3日创下的纪录高位下跌27%，加剧了指数跌势，因投资者对iPhone需求降温感到担忧。
悲观情绪已经从标普500指数成分股蔓延至较小型美股，数百档股票在近几个交易日内触及年内低点。
深陷熊市区域的标普500指数成分股包括：Nektar Therapeutics (NKTR.O)、科蒂(Coty) (COTY.N)和通用电气(GE) (GE.N)，这些股票均较52周高点下跌60%以上。微软(MSFT.O)较10月3日纪录高位下跌7%。该公司曾经在11月末超过苹果，成为华尔街市值最高的公司。(路透社)
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