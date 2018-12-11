美股标普500指数近半成份股已跌入熊市

美国股市标普 500 指数尚未陷入熊市领域，但近半成份股已跌入熊市。





受全球经济增长忧虑打压，标普 500 指数 .SPX 周一一度下挫达 1.89% ，之后才扳回跌幅，逆转收高 0.18% 。但该指数 12 月迄今累计跌幅 4.44% 。





标普 500 指数自 10 月以来就处于许多投资人所谓的 “ 修正 ” 领域，自高点已跌 10% 或更多，但跌幅尚未超过被普遍视为熊市定义的 20% 门槛。





标普 500 指数中，有 47% ，即 237 档个股周一已较 52 周高点至少跌掉 20% 。另有 128 档已较 52 周高点至少下跌 10% ，但还不到 20% 。













标普 500 指数较 9 月 20 日创下的纪录收盘高位仍下跌 10% 。









苹果 AAPL.O ) 直到最近一直是华尔街最具价值的公司和标普 500 指数最大成分股，该股已经较 10 月 3 日创下的纪录高位下跌 27% ，加剧了指数跌势，因投资者对 iPhone 需求降温感到担忧。





悲观情绪已经从标普 500 指数成分股蔓延至较小型美股，数百档股票在近几个交易日内触及年内低点。





深陷熊市区域的标普 500 指数成分股包括： Nektar Therapeutics ( NKTR.O 、科蒂 (Coty) ( COTY.N 和通用电气 (GE) ( GE.N ，这些股票均较 52 周高点下跌 60% 以上。

微软

较

10

月

3

日纪录高位下跌

7%

。该公司曾经在

11

月末超过苹果，成为华尔街市值最高的公司。

(

路透社

)

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