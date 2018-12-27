叙利亚称以导弹袭击系美国支持 以方：事情还没完

当地时间周二（ 25 日）晚间，以色列国防军 6 架战机向叙利亚首都大马士革的目标开火；据报道，多数导弹都被叙防空部队截获。大马士革和莫斯科均谴责这次袭击事件，华盛顿称这次袭击是针对真主党的目标。

据《俄罗斯卫星通讯网》（ sputniknews ）消息，叙利亚外交部周三（ 26 日）在给联合国的一分声明中说，以色列对大马士革及其郊区的导弹攻击是华盛顿给予特拉维夫无限支持的证据。声明说： “ 叙利亚强调，由于美国政府长期一贯的支持，以色列不断采取激进政策。 ”

该声明还表示，以色列的攻击试图拖延叙利亚冲突，并助长恐怖组织的嚣张气焰。该声明还呼吁联合国采取措施打击以色列，以防止此类事件再次发生。









此外，黎巴嫩亦表示将就以色列入侵该国领空、攻击叙利亚等问题向联合国提出申诉。黎巴嫩公共工程和运输部部长芬尼亚诺斯（ Youssef Fenianos ）表示， “ 黎叙双方已经达成协议，黎巴嫩将向联合国安理会提出针对以色列的紧急申诉，并将作出保护黎巴嫩及其公民的决定。 ”

以色列国防军尚未对此事发表评论；然而，以色列军方周三发表了一份透明的声明表示： “ 事情还没完！如果有需要，我们将以相同的决心、相同的精度和空军人员专业操作予以回应，无论是在地面上还是在空中。 ”

周二，国营的叙利亚阿拉伯通讯社（ SANA ）报道称，以色列军机从黎巴嫩领空向叙利亚发射导弹，其中大部分在达到目标之前被击落。叙利亚方面一处弹药储存库表面受损， 3 名叙利亚士兵在行动中受伤。





俄罗斯外交部随后报告后称， 6 架以色列 F-16 战机对叙利亚进行了长达 1.5 小时的空袭，对两架民航客机安全造成威胁，这些客机降落在贝鲁特和大马士革的机场。莫斯科称这次袭击是对叙利亚主权和联合国安理会决议的 “ 公然侵犯 ” 。

早前，美国决定从叙利亚撤军，以色列总理内塔尼亚胡则承诺将继续在叙利亚开展行动，以打击伊朗在该国日益增强的军事能力。

而伊朗则一再表示，其部队在叙利亚仅保持顾问作用，并否认任何在该国建立永久军事存在的计划。

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