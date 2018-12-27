特朗普独守白宫感叹“耻辱”:不让建墙政府不开门

“ 这是一种耻辱，在我们国家正在发生的事情。 ” 美国总统特朗普 25 日圣诞节当天面对记者发出了这样的哀叹。 “ 独自一人可怜地 ” 在白宫度过了平安夜的特朗普，终于耐不住孤独， 25 日一大早就邀请众多记者来采访他如何过圣诞节。尽管陷入美国舆论的孤立，特朗普仍不愿改口，强硬地坚持 “ 不让建（美墨边界隔离）墙，政府就不开门 ” ，还再次指责 “ 美联储加息速度太快 ” 导致股市大幅下跌。 “ 特朗普在白宫传出的如巨浪般汹涌的抱怨声，给美国圣诞节蒙上了一层阴影。 ” 《华盛顿邮报》称，特朗普现在就像一个被敌人围困的军官，他即将进入危险的 2019 年。美国有线电视新闻网（ CNN ）称， 2019 年世界将出现更多的民粹主义，不断增长的分裂以及进一步的不稳定，而这些危险的源头则是特朗普的不确定性。

特朗普 25 日圣诞节一大早就邀请记者进入他的椭圆形办公室，不过他通过记者向美国传达的除了 “ 圣诞节快乐 ” 这句祝福话外，只有无休止的抱怨和哀叹。 “ 特朗普的圣诞节祝福是：这是一种耻辱。 ”CNN25 日称，按照特朗普当天的说法，毒品正从边界涌进美国，美联储正在危害经济，民主党正千方百计和他为难。他当天不停地兜销自己的边界墙、孤立主义的外交政策和 “ 没有 ‘ 通俄门 ’” 的观点。

美国政府部分停摆 25 日进入第四天。《华尔街日报》称，尽管由于美国政局不稳以及全球经济放缓的迹象导致美国和全球股市持续重挫，但特朗普在政府停摆和美联储问题上态度强硬。特朗普当天在接受采访时强硬地将矛头继续直指国会和民主党。他称， “ 我们需要边界墙，移民仍在流入美国，需要通过建设边界墙来维护国家安全。 ”“ 我不能告诉你们何时政府会重新开放，但是除非我们有一堵墙或栅栏 —— 不管你们叫它什么 —— 否则政府不会开门。 ”

特朗普再次批评美联储的货币政策，称 “ 美联储加息速度太快 ” 。他还对股市进行信心喊话： “ 我们的企业是全球最佳，表现也真的不错，有创纪录的数据。所以我认为这是个绝佳的买入机会。 ”





除了坚持建边界墙和指责美联储外，特朗普当天还和驻扎在巴林、卡塔尔以及关岛和阿拉斯加的美国士兵进行了电视通话。他称， “ 很高兴看到美国军人出入卡塔尔那么安全的海外驻地，而非伊拉克、阿富汗或叙利亚这样的战区。如果能少一点军费是好事。 ”“ 现在，我们是世界警察，同时我们也正为此付出代价。我们未来仍可以是世界警察，但其他国家必须帮助我们。 ” 在当天采访活动的最后，特朗普再次批民主党是 “ 伪君子 ” 。他称，民主党人过去投票支持加强边境安全，但现在却反对他做同样的事。特朗普说，这就像民主党当年因希拉里电邮事件要求开除科米一样，而当他解雇科米时，民主党人却来指责他。 “ 这是一种耻辱，在我们国家正在发生的事情。 ”

“

特朗普现在的状况就像一张失落者的肖像画，

”

《华盛顿邮报》引述曾在前三届共和党政府任职的前官员韦纳的话说，

“

特朗普孤立无援，悲伤和痛苦，就像李尔王。

”

报道称，近来，与特朗普相关的事务都在接受调查，

包括他的私人事务、他的家庭慈善基金会、他

2016

年总统竞选活动等，许多共和党人也严厉批评他突然决定从叙利亚撤军和撤换国防部长马蒂斯。与此同时，金融市场正在颤抖，特朗普手下的工作人员忧心忡忡，众多内阁部长职位都由代理者担任。

“

特朗普似乎完全陷入孤立，他在一场危机和另一场危机中疲于应付

”

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