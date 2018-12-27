特朗普签国家量子法案 巨资开启量子“登月计划”

据科技日报 12 月 26 日报道，美国总统特朗普日前正式签署国家量子法案，全方位加速量子科技的研发与应用，确保美国量子科技领先地位，开启量子领域的 “ 登月计划 ” 。

根据法案，美将制定量子科技长期发展战略，实施为期 10 年的 “ 国家量子计划 ” 。政府未来 5 年内将斥资 12.75 亿美元开展量子信息科技研究，其中美国国家标准与技术研究院获资 4 亿美元，制定量子科技发展标准；国家科学基金会获资 2.5 亿美元，支持量子科技人才建设；能源部获资 6.25 亿美元，成立量子信息科研中心，加速科技攻关。此外，美将成立国家量子协调办公室，协调政府机构、学术和产业界，形成发展合力。





白宫 “ 科学、太空与运输委员会 ” 主席史密斯表示，国家量子法案充分利用美国政府、工业界和学术界的资源，制定了统一的国家量子战略，确保美国在量子信息科学领域继续取得突破，将对美国科技发展与全球竞争提供重要支撑。美国国家光子学会指导委员会主席怀特也认为，这项关键的立法提出了全面的量子科技政策，美国需要将这项令人兴奋的研究从实验推进到应用。

今年以来，全球推动量子科技发展热情空前高涨。 9 月，美国白宫科技政策办公室和国家科学技术委员会发布《量子信息科学国家战略概述》，指出量子科技将引领下一场科技革命，给国家安全、经济发展、基础科研等带来重大变革，建议采取国家战略推动量子科技发展。 10 月，欧盟正式开启为期 10 年、耗资 10 亿欧元的 “ 量子旗舰 ” 技术研究计划，正式启动该计划 20 个科研项目，首批投资 1.32 亿欧元。





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