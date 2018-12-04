李克强谈中国经济形势：对困难要有充分估计

中国国务院总理李克强日前召集部分省区首长举行经济形势座谈会。他说，当前中国经济下滑压力加大，地区走势分化，“对困难和矛盾要有充分估计”，但全年主要目标任务“可以较好完成”。
李克强还强调，各级政府要把“就业优先”放在突出位置，有就业就有财富增长，就有社会稳定发展。
央视新闻联播报道，这场座谈会由李克强在南京主持召开，中共江苏省委书记娄勤俭，江苏省长吴政隆，黑龙江省长王文涛，河南省长陈润儿，湖北省长王晓东，广东省长马兴瑞，广西壮族自治区政府主席陈武，四川省长尹力等人，分别在会中就当前经济形势和明年发展提出意见与建议。
根据报道，李克强声称，今年以来，面对国际及中国国内各种挑战和不确定因素明显增多的情况，中央及时采取多方面针对性措施，经济在应对风险挑战中“保持平稳发展，实现稳中有进，全年主要目标任务“可以较好完成””。
李克强提到，当前中国内外形势错综复杂，经济下滑压力加大，地区走势分化，“对困难和矛盾要有充分估计”。必须把形势和问题分析透，坚定不移深化改革扩大开放，“心无旁骛办好自己的事情”，增强发展动力和后劲，保持经济平稳运行，推动高品质发展。
他说，各地政府要聚焦支持制造业，服务业，尤其是小微企业，民营企业等实体经济，广泛听取各方面意见，实施更大力度减税降费。并适度扩大内需，适应拓展国内市场要求，促进消费供给升级，更大释放消费潜力。
李克强表示，中国拥有“丰富的，勤劳智慧的人力人才”，只要把活力，创造力充分发挥出来，中国经济就能持续健康发展。
他提到，各部门要为地方发展积极创造条件，各地方则要因地制宜创造性开展工作，发挥中国经济“回旋余地大，韧性强”的优势，保持经济运行在合理区间，巩固和发展长期向上趋势。
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