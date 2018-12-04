贸易战休兵，特朗普赞美中关系向前跨一大步

美国总统特朗普今天表示，他和中国国家主席习近平周末同意暂停加征新关税后，美中关系已向前迈出一大步，他并敦促北京与华盛顿达成贸易协议。
路透社报导，特朗普发推文说：“我和中国习主席在阿根廷的会晤非常难得，美中关系向前迈出一‘大’步！会发生非常好的事情。我们正以强大力量处理，倘若协议完成，中国同样也能有很大收获。公平竞争！”
特朗普还赞扬他和习近平间“非常坚强的个人关系”他说：“在我们两个大国之间，不论是在贸易和远超过此的议题，他和我是能够带来重大和非常正面改变的仅有两人。若能解决朝鲜问题，对中国和所有各国将是大事。”
美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）在电视上表示，美国得要在今后90天见到中国方面在贸易上有“具体作为”，才能真正达成协议。他又说，特朗普将与几位内阁官员共同主导与中国的贸易谈判。
白宫贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）稍早表示，美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）将主导未来90天与中国的贸易谈判，内容包括关税，市场进入和知识产权措施的结构性改变。
纳瓦洛向全国公共电台（National Public Radio）表示：“美国贸易代表署（USTR）大使莱特海泽负责这些谈判。他是我们见过最强硬的USTR谈判代表，他将让关税下降，降低非关税壁垒，终结阻止市场进入的所有结构性措施”。
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