中国2018最严重雾霾82城市发重污染预警

中国华北，华东，华中地区11月30日至今天出现持续性大雾天气，多达82城市发布重污染预警。中国媒体报导，这次污染过程影响范围大，持续时间长，程度严重，是今年以来最严重的一次污染过程。
澎湃新闻报导，继11月26日一轮雾尘霾的混合影响后，这次重污染是在高湿度背景下，加上静稳等不利气象条件，同时受先前沙尘滞留影响，包过京津冀（北京，天津，河北）及周边地区，长三角区域，湖南，湖北部分地区都经历一次大范围重污染过程。
河北中南部，河南，山东中西部，安徽和江苏北部，湖南和湖北部分地区共62个城市日均浓度达到重度及以上污染水准。
京津冀及周边地区41个城市细悬浮微粒（PM2.5）日均浓度达到重度及以上污染水准。太原，临汾，菏泽等8个城市小时浓度达到严重污染水准，PM2.5小时浓度最高达每立方公尺337微克。
中国中央气象台自11月24日起，每天连续发布大雾预警。截至12月3日，共发布大雾黄色预警8次，橙色预警9次。
中国生态环境部于11月29日发布预警提示讯息，要求各地启动区域应急联动，及时启动，维持，调整响应级别预警，采取有效措施，减轻污染物排放强度。经初步估算，各地及时采取应急减排措施，污染物排放量减少约20％左右，因而降低污染峰值浓度。
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