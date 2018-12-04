“黄马甲”抗议活动沉重打击法国经济 多个行业受到牵连

法国财长勒梅尔 (Bruno Le Maire) 周一称，持续三周的 “ 黄马甲 ” 抗议活动对法国经济造成沉重打击，商店、酒店和餐馆的商业活动大幅下降。





勒梅尔在与受到抗议活动影响的行业团体和商业联合会举行会议后说，相关行业的营收减少了 15-50% 。





勒梅尔未提供确切的分类数据，但表示小型零售商的营收下降 20-40% ，酒店行业的预定量减少了 15-25% 。





餐馆行业的营收因地段不同下降 20-50% 不等。





“ 影响是严重的，而且还在持续， ” 勒梅尔称，并强调称影响是全国性的，不过巴黎受到的冲击尤为严重。巴黎部分最富裕地区在周六下午和晚上发生了骚乱和趁乱打劫。





这项运动始于 11 月 17 日，当时是透过社交媒体策划，旨在反对调高燃料税，此后演变成为一场反马克龙的暴动。





财政部并未能说出暴动将对国内生产总值 (GDP) 造成什么样的冲击，但对于消费者支出增加带动第四季经济成长的希望，如今实现的可能性似乎不大。





根据行业组织法国商业及批发企业联合会 (Federation du Commerce et de la Distribution, FCD) 一名发言人，假期购物季开局已经表现疲软，该机构预期聘雇料将下滑，且购物转向以亚马逊 (AMZN.O) 为主的电商。





目前未能立即联络上亚马逊置评，但 Casino (CASP.PA) 旗下电商业务 CDiscount 将其网站创纪录的用户访问量部份归因于 “ 一些商店受到店外抗议活动或封路的影响。 ”





市场数据收集机构尼尔森 (Nielsen) 周一表示， 11 月 17 日起三个周六的全国性抗议活动期间，零售销售已经下滑，抗议日之间的表现也欲振乏力。尼尔森表示 11 月 17 日的抗议首日，超市销售大跌 35% ； 11 月 24 日的第二天则是下降 18% 。





尼尔森表示，以上周来看，周一至周三销售下滑 6-13% ，周四与周五略微回升，但在周六也就是全国性抗议活动的第三天，销售再度下跌 8% 。





周六巴黎的骚乱让观光客为之震惊，有些观光客表示将缩短旅程。





** 许多行业受影响 **





一开始， “ 黄马甲 ” 抗议活动的侧重点在于谴责法国总统马克龙宣布增加柴油税对家庭支出的影响。马克龙表示，这是应对气候变暖和保护环境的必要举措。

但过去两个周末在巴黎和其它一些大城市发生了暴力示威，抗议者与安全部队发生冲突，示威者要求马克龙辞职。一些人把这称作一场革命，针对的是一位他们认为不关心人民疾苦的总统。





包括苹果专卖店以及 Dior 和香奈儿精品店在内，许多香榭丽舍大街以及巴黎市中心的店铺都被砸碎了玻璃橱窗。另外一些店铺遭到洗劫。巴黎知名的百货商场春天百货和老佛爷百货都在周六下午停止营业。





贝伦贝格银行分析师在报告中称， SMCP(SMCP.PA) 、爱马仕 (Hermes)(HRMS.PA) 和 LVMH 集团 (LVMH.PA) 等奢侈品集团的情况堪忧，因其业绩严重依赖圣诞期间前往巴黎的海外游客。





骚乱产生的影响可能贯穿整个假期。





法国餐饮及酒店业协会 (UMIH) 表示，巴黎一些酒店目前的订房取消率为 20-50% ，预订数量减少 10-15% 。





巴黎市中心的暴力活动震惊了全国，同时一波又一波的抗议活动还针对道路基础设施，有可能给经济造成更进一步的影响。

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路透社

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