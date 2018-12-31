中国经济压力大 深圳商办楼大范围退租





中国经济的压力反应在办公楼的大范围退租上。在深圳，曾是当地第一高楼的平安金融中心办公楼，担任二房东角色的资产管理公司一次退租 10 层楼，成为典型的退租案例。





经济观察网报导，第一太平大卫斯 27 日发布深圳房地产市场 2018 年回顾及 2019 年展望报告，披露深圳地标平安金融中心不久前被一次退租 10 层楼、面积达 3 万平方公尺（ 9075 坪）。今年第 4 季许多金融公司、承租办公楼的二房东都在退租。





第一太平大卫斯相关负责人表示，一般包租公司或联合办公运营商，只有出租率达到 70% 以上才能盈利。但在上述 10 层楼退租前，其出租率已经下降到 5 成以下。





不过，今年深圳顶级的商办大楼租赁需求仍旺盛，金融、高新技术、生物医药、传媒和电信行业及专业服务业是主要承租力。而从 2017 年开始，共同工作空间便成为深圳商办租赁领域的“黑马”，满足科技和创新中小企业办供需求。





随着共同工作空间行业的洗牌加剧，相关运营商在扩张中也越来越谨慎。





第一太平大卫斯董事、华南区市场研究部主管谢靖宇说，以上海为例，过去两三年间共同工作空间运营商都在积极扩张，但下半年扩张已经出现放缓趋势，这种情况也许会传递到深圳的商办大楼租赁市场。（中央社）





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