    • 2018年12月31日

    Home China Economy global 亚股上扬但全年将下跌 寄望中美贸易协商取得进展

    亚股上扬但全年将下跌 寄望中美贸易协商取得进展

    星期一, 十二月 31, 2018 , ,

    亚洲股市周一上扬，因在全球股市年底处境艰难之际，中美贸易僵局取得进展的迹象带来一丝乐观情绪。

    但今日公布的中国数据表现不一，对市场没有帮助。中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.4，制造业活动两年来首次萎缩；12月非制造业商务活动指数为53.8，有所改善。

    美国总统特朗普在推特上发文称，他与中国国家主席习近平进行了非常好的电话长谈，美国与中国之间正朝着可能达成贸易协议取得很大进展。这使市场人气改善了一点。

    据中国新华社报导，习近平表示，两国工作团队正在积极推进落实工作，希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成既互利双赢、又对世界有利的协议。
    华尔街日报报导称，白宫正在向中国施压，要求其提供如何促进美国出口和放松对美企管制的细节。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.2%，但今年仍累计下跌16%E-迷你标普500指数期货涨0.68%

    日本股市.N225休市，2018全年下跌12%

    亚洲今年表现最差的股市在中国，沪深300指数.CSI300下跌25%。今年亚洲唯一上涨的股市则在印度，BSE指数.BSESN上涨近6%

    全球各地的状况都差不多，多数主要股指下跌。

    标普500指数.SPX12月下跌近10%，创20092月以来最差月线表现，该指数本季下跌15%，全年下跌7%

    单纯看各市场表现的话，会以为全球经济正步入衰退，摩根大通资产管理固定收益投资长Robert Michele表示。

    不过，虽然我们赞同全球经济增长正在放缓，但并不认为即将发生衰退，他补充称，这部分归因于美联储有可能提供政策缓冲。

    美联储官员的言论已经暗示，该央行三年以来的政策正常化进程接近结束，”Michele说。

    **不继续加息**

    美国联邦基金利率期货已基本排除了明年加息的可能性，目前暗示2020年中期前实施一次25个基点的降息。

    美国公债市场显然认为美联储已经结束加息进程，两年期公债收益率已从11月高点2.977%跌至2.52%

    根据彭博和巴克莱编制的指数，这个规模达15.5万亿美元的市场料将创下两年半以来最大月度涨幅。

    美债收益率大跌最近几周打压美元。美元指数12月或跌0.9%，但今年全年仍上涨。

    美元兑日圆JPY=本月跌2.8%，最新报110.36。但2018年美元兑日圆仍走势相当稳定，多数时间都在104.55114.54的区间波动。

    欧元兑美元EUR=本月料上涨，现报1.1443，但今年迄今仍跌近5%

    布兰特原油价格已较10月高位跌近40%。周一稍早，布兰特原油价格涨0.3美元报每桶53.51美元，但今年迄今跌20%。美国原油期货微升0.24美元至45.57美元。
    金价今年将收高，过去一个月涨近5%，现报每盎司1,279.06美元。(路透社)

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： , ,