亚股上扬但全年将下跌 寄望中美贸易协商取得进展

亚洲股市周一上扬，因在全球股市年底处境艰难之际，中美贸易僵局取得进展的迹象带来一丝乐观情绪。
但今日公布的中国数据表现不一，对市场没有帮助。中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.4，制造业活动两年来首次萎缩；12月非制造业商务活动指数为53.8，有所改善。
美国总统特朗普在推特上发文称，他与中国国家主席习近平进行了“非常好的电话长谈”，美国与中国之间正朝着可能达成贸易协议取得很大进展。这使市场人气改善了一点。
据中国新华社报导，习近平表示，两国工作团队正在积极推进落实工作，希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成既互利双赢、又对世界有利的协议。
华尔街日报报导称，白宫正在向中国施压，要求其提供如何促进美国出口和放松对美企管制的细节。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.2%，但今年仍累计下跌16%。E-迷你标普500指数期货涨0.68%。
日本股市.N225休市，2018全年下跌12%。
全球各地的状况都差不多，多数主要股指下跌。
标普500指数.SPX在12月下跌近10%，创2009年2月以来最差月线表现，该指数本季下跌15%，全年下跌7%。
“单纯看各市场表现的话，会以为全球经济正步入衰退，”摩根大通资产管理固定收益投资长Robert Michele表示。
“不过，虽然我们赞同全球经济增长正在放缓，但并不认为即将发生衰退，”他补充称，这部分归因于美联储有可能提供政策缓冲。
“美联储官员的言论已经暗示，该央行三年以来的政策正常化进程接近结束，”Michele说。
**不继续加息**
美国联邦基金利率期货已基本排除了明年加息的可能性，目前暗示2020年中期前实施一次25个基点的降息。
美国公债市场显然认为美联储已经结束加息进程，两年期公债收益率已从11月高点2.977%跌至2.52%。
根据彭博和巴克莱编制的指数，这个规模达15.5万亿美元的市场料将创下两年半以来最大月度涨幅。
美债收益率大跌最近几周打压美元。美元指数12月或跌0.9%，但今年全年仍上涨。
美元兑日圆JPY=本月跌2.8%，最新报110.36。但2018年美元兑日圆仍走势相当稳定，多数时间都在104.55至114.54的区间波动。
欧元兑美元EUR=本月料上涨，现报1.1443，但今年迄今仍跌近5%。
布兰特原油价格已较10月高位跌近40%。周一稍早，布兰特原油价格涨0.3美元报每桶53.51美元，但今年迄今跌20%。美国原油期货微升0.24美元至45.57美元。金价今年将收高，过去一个月涨近5%，现报每盎司1,279.06美元。(路透社)
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