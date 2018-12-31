亚股上扬但全年将下跌 寄望中美贸易协商取得进展

亚洲股市周一上扬，因在全球股市年底处境艰难之际，中美贸易僵局取得进展的迹象带来一丝乐观情绪。





但今日公布的中国数据表现不一，对市场没有帮助。中国 12 月官方制造业采购经理人指数 (PMI) 降至 49.4 ，制造业活动两年来首次萎缩； 12 月非制造业商务活动指数为 53.8 ，有所改善。





美国总统特朗普在推特上发文称，他与中国国家主席习近平进行了 “ 非常好的电话长谈 ” ，美国与中国之间正朝着可能达成贸易协议取得很大进展。这使市场人气改善了一点。





据中国新华社报导，习近平表示，两国工作团队正在积极推进落实工作，希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成既互利双赢、又对世界有利的协议。

华尔街日报报导称，白宫正在向中国施压，要求其提供如何促进美国出口和放松对美企管制的细节。





MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数上升 0.2% ，但今年仍累计下跌 16% 。 E- 迷你标普 500 指数期货涨 0.68% 。













全球各地的状况都差不多，多数主要股指下跌。





500 指数 12 月下跌近 10% ，创 2009 年 2 月以来最差月线表现，该指数本季下跌 15% ，全年下跌 7% 。 标普指数 .SPX 月下跌近，创月以来最差月线表现，该指数本季下跌，全年下跌





“ 单纯看各市场表现的话，会以为全球经济正步入衰退， ” 摩根大通资产管理固定收益投资长 Robert Michele 表示。





“ 不过，虽然我们赞同全球经济增长正在放缓，但并不认为即将发生衰退， ” 他补充称，这部分归因于美联储有可能提供政策缓冲。





“ 美联储官员的言论已经暗示，该央行三年以来的政策正常化进程接近结束， ”Michele 说。





** 不继续加息 **





美国联邦基金利率期货已基本排除了明年加息的可能性，目前暗示 2020 年中期前实施一次 25 个基点的降息。





美国公债市场显然认为美联储已经结束加息进程，两年期公债收益率已从 11 月高点 2.977% 跌至 2.52% 。





根据彭博和巴克莱编制的指数，这个规模达 15.5 万亿美元的市场料将创下两年半以来最大月度涨幅。





美债收益率大跌最近几周打压美元。美元指数 12 月或跌 0.9% ，但今年全年仍上涨。













布兰特原油价格已较 10 月高位跌近 40% 。周一稍早，布兰特原油价格涨 0.3 美元报每桶 53.51 美元，但今年迄今跌 20% 。美国原油期货微升 0.24 美元至 45.57 美元。

金价今年将收高，过去一个月涨近

5%

，现报每盎司

1,279.06

美元。

(

路透社

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