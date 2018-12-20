特鲁多敦促对中国拘留加拿大公民保持谨慎 称不会“发火”

加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周三在中国拘留第三位加拿大公民后敦促保持谨慎，并称他不会为此“跺脚发火”。此前双方因华为高管在加拿大被捕陷入了外交纠纷。
拘留加拿大公民，包括周三公布的第三起，是在12月1日加方应美国要求在温哥华逮捕华为首席财务官孟晚舟之后发生的。
特鲁多承受着为加拿大人被拘留一事做出更为强硬姿态的压力，但他在记者会上表示，“政治姿态或政治声明未必能起作用。它们或许反而会阻碍这几位加拿大人获释。我们将谨慎严肃对待这一情况。”
“加拿大人明白，即使政治姿态有短期效果，让你觉得你在发火并做出强烈的反应，可这或许不会直接帮助我们达到目的，让这几位加拿大人回家。”
特鲁多表示，他正向中国要求提供有关加拿大公民遭拘留的更多信息。中方并未提供有关最新拘留行动的细节，但特鲁多称，与上周加拿大前外交官康明凯(Michael Kovrig)和商人Michael Spavor在孟晚舟被捕引发的外交纷争中遭到拘留相较，这是一个“非常独立的案件”。
加拿大政府多次表示，孟晚舟被捕与康明凯以及Spavor遭到拘留之间并没有明确的关联性。但驻北京的西方外交官和前加国外交官表示，他们认为这几次拘留是中国方面“以牙还牙”的报复行为。
加拿大驻缅甸特使、前自由党领导人Bob Rae周三在推文中称“没有巧合这回事”，并表示这几次拘留看起来“太像在挟持人质了”。
中国驻渥太华使馆的一名官员说，使馆方面对此事件并无信息可公布。
特鲁多表示，加拿大5G移动网络是否使用华为设备，应由专家来决定，而不应受政治因素影响。
**争取时间**
直接了解情况的消息人士表示，加拿大外交部高层官员就公民被拘一事召开了多次会议，但尚未成立正式的工作组。
“现阶段，加拿大试图强调该国的秩序基于规则，司法具有独立性，藉此来争取时间，”这位消息人士称。由于情况敏感，该消息人士要求不署名。
另一位消息人士称，加拿大方面担心的是，被拘留公民处于很有权势的安全机关掌控中。
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