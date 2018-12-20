特鲁多敦促对中国拘留加拿大公民保持谨慎 称不会“发火”

加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 周三在中国拘留第三位加拿大公民后敦促保持谨慎，并称他不会为此 “ 跺脚发火 ” 。此前双方因华为高管在加拿大被捕陷入了外交纠纷。





拘留加拿大公民，包括周三公布的第三起，是在 12 月 1 日加方应美国要求在温哥华逮捕华为首席财务官孟晚舟之后发生的。





特鲁多承受着为加拿大人被拘留一事做出更为强硬姿态的压力，但他在记者会上表示， “ 政治姿态或政治声明未必能起作用。它们或许反而会阻碍这几位加拿大人获释。我们将谨慎严肃对待这一情况。 ”





“ 加拿大人明白，即使政治姿态有短期效果，让你觉得你在发火并做出强烈的反应，可这或许不会直接帮助我们达到目的，让这几位加拿大人回家。 ”





特鲁多表示，他正向中国要求提供有关加拿大公民遭拘留的更多信息。中方并未提供有关最新拘留行动的细节，但特鲁多称，与上周加拿大前外交官康明凯 (Michael Kovrig) 和商人 Michael Spavor 在孟晚舟被捕引发的外交纷争中遭到拘留相较，这是一个 “ 非常独立的案件 ” 。





加拿大政府多次表示，孟晚舟被捕与康明凯以及 Spavor 遭到拘留之间并没有明确的关联性。但驻北京的西方外交官和前加国外交官表示，他们认为这几次拘留是中国方面 “ 以牙还牙 ” 的报复行为。





加拿大驻缅甸特使、前自由党领导人 Bob Rae 周三在推文中称 “ 没有巧合这回事 ” ，并表示这几次拘留看起来 “ 太像在挟持人质了 ” 。





中国驻渥太华使馆的一名官员说，使馆方面对此事件并无信息可公布。





特鲁多表示，加拿大 5G 移动网络是否使用华为设备，应由专家来决定，而不应受政治因素影响。





** 争取时间 **





直接了解情况的消息人士表示，加拿大外交部高层官员就公民被拘一事召开了多次会议，但尚未成立正式的工作组。





“ 现阶段，加拿大试图强调该国的秩序基于规则，司法具有独立性，藉此来争取时间， ” 这位消息人士称。由于情况敏感，该消息人士要求不署名。





另一位消息人士称，加拿大方面担心的是，被拘留公民处于很有权势的安全机关掌控中。





“

即便中国的体制内部有清醒的声音说，

‘

你疯了吗？加拿大政府不可能命令法官释放孟晚舟，

’

但这也会被安全机关的声音所淹没。

”(

路透社

)

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