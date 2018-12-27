    • 2018年12月27日

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    诺贝尔经济学奖获得者:特朗普就是混沌未来的幽灵

    星期四, 十二月 27, 2018 ,

    这是一种耻辱，在我们国家正在发生的事情。美国总统特朗普25日圣诞节当天面对记者发出了这样的哀叹。独自一人可怜地在白宫度过了平安夜的特朗普，终于耐不住孤独，25日一大早就邀请众多记者来采访他如何过圣诞节。尽管陷入美国舆论的孤立，特朗普仍不愿改口，强硬地坚持不让建（美墨边界隔离）墙，政府就不开门，还再次指责美联储加息速度太快导致股市大幅下跌。特朗普在白宫传出的如巨浪般汹涌的抱怨声，给美国圣诞节蒙上了一层阴影。《华盛顿邮报》称，特朗普现在就像一个被敌人围困的军官，他即将进入危险的2019年。美国有线电视新闻网（CNN）称，2019年世界将出现更多的民粹主义，不断增长的分裂以及进一步的不稳定，而这些危险的源头则是特朗普的不确定性。
    　　
    当人们在一场不必要且无期限的政府关门闹剧以及自1931年以来股市在12月份最糟糕的表现中庆祝圣诞假期时，再次提醒人们一个长期以来的预测：特朗普的总统任职将会以糟糕收场。《洛杉矶时报》称，自就任以来，特朗普就拒绝听从顾问的意见，他管不住自己的嘴，他妖魔化和贬低他的内阁成员和议员，他反对美国宪法（关于新闻和言论自由）第一修正案，他赞颂独裁者，他羞辱盟友，他一个接一个地制造新的争议：这一切混乱的根源都在特朗普。
    　　
    美国政治新闻网称，更多的混乱还在后头。随着美国股市最近几周来暴跌，特朗普正在寻找替罪羊。但实际上是特朗普自己导致了这些问题：发动贸易战，关闭政府部门，随意而混乱的个人行为。特朗普试图安抚市场，但他的言行只会增加混乱，给民众以政府失控的感觉，而这些又会使投资者感到更加紧张。诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼在《纽约时报》上撰文称：特朗普就是混沌未来的幽灵

    对于特朗普的强硬表态，即将接任众议院议长的民主党人佩洛西指责他在利用恐吓战术为修隔离墙争取支持。佩洛西25日接受《今日美国报》采访时称，特朗普声称移民会给美国带来毒品和其他危险，但没有任何证据，他简直就是一个贩卖恐惧的贩子。佩洛西还嘲讽，特朗普一开始称要用水泥建造隔离墙，而且要让墨西哥埋单，但这根本不可能，现在他又放弃了用水泥建墙，将来他的墙会不会退化成串珠做的帘子？《今日美国报》称，由于特朗普和民主党争吵不休，还不清楚这场僵局何时能解决。美国国会27日将举行本年度最后一次会，如果不能通过预算案，美国政府关门将至少要持续到明年13日开始的新一届国会，而届时民主党将控制众议院。
    　　
    特朗普越来越孤独，德国《世界报》26日称，特朗普在白宫度过孤独的圣诞节。这并不意外，是特朗普让自己变得孤独。他发起贸易战，引发投资者越来越恐慌；他宣布美军撤离叙利亚，让盟友不满；他执意要建隔离墙，引发两党对抗……而在特朗普的政策中，几乎没有和解这个词。

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