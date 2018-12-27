诺贝尔经济学奖获得者:特朗普就是混沌未来的幽灵

“ 这是一种耻辱，在我们国家正在发生的事情。 ” 美国总统特朗普 25 日圣诞节当天面对记者发出了这样的哀叹。 “ 独自一人可怜地 ” 在白宫度过了平安夜的特朗普，终于耐不住孤独， 25 日一大早就邀请众多记者来采访他如何过圣诞节。尽管陷入美国舆论的孤立，特朗普仍不愿改口，强硬地坚持 “ 不让建（美墨边界隔离）墙，政府就不开门 ” ，还再次指责 “ 美联储加息速度太快 ” 导致股市大幅下跌。 “ 特朗普在白宫传出的如巨浪般汹涌的抱怨声，给美国圣诞节蒙上了一层阴影。 ” 《华盛顿邮报》称，特朗普现在就像一个被敌人围困的军官，他即将进入危险的 2019 年。美国有线电视新闻网（ CNN ）称， 2019 年世界将出现更多的民粹主义，不断增长的分裂以及进一步的不稳定，而这些危险的源头则是特朗普的不确定性。

“ 当人们在一场不必要且无期限的政府关门闹剧以及自 1931 年以来股市在 12 月份最糟糕的表现中庆祝圣诞假期时，再次提醒人们一个长期以来的预测：特朗普的总统任职将会以糟糕收场。 ” 《洛杉矶时报》称，自就任以来，特朗普就拒绝听从顾问的意见，他管不住自己的嘴，他妖魔化和贬低他的内阁成员和议员，他反对美国宪法（关于新闻和言论自由）第一修正案，他赞颂独裁者，他羞辱盟友，他一个接一个地制造新的争议：这一切混乱的根源都在特朗普。

美国政治新闻网称，更多的混乱还在后头。随着美国股市最近几周来暴跌，特朗普正在寻找替罪羊。但实际上是特朗普自己导致了这些问题：发动贸易战，关闭政府部门，随意而混乱的个人行为。特朗普试图安抚市场，但他的言行只会增加混乱，给民众以政府失控的感觉，而这些又会使投资者感到更加紧张。诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼在《纽约时报》上撰文称： “ 特朗普就是混沌未来的幽灵 ” 。





对于特朗普的强硬表态，即将接任众议院议长的民主党人佩洛西指责他在利用 “ 恐吓战术 ” 为修隔离墙争取支持。佩洛西 25 日接受《今日美国报》采访时称，特朗普声称移民会给美国带来毒品和其他危险，但没有任何证据， “ 他简直就是一个贩卖恐惧的贩子 ” 。佩洛西还嘲讽，特朗普一开始称要用水泥建造隔离墙，而且要让墨西哥埋单，但这根本不可能，现在他又放弃了用水泥建墙， “ 将来他的墙会不会退化成串珠做的帘子？ ” 《今日美国报》称，由于特朗普和民主党争吵不休，还不清楚这场僵局何时能解决。美国国会 27 日将举行本年度最后一次会，如果不能通过预算案，美国政府关门将至少要持续到明年 1 月 3 日开始的新一届国会，而届时民主党将控制众议院。

“

特朗普越来越孤独

”

，德国《世界报》

26

日称，特朗普在白宫度过孤独的圣诞节。这并不意外，是特朗普让自己变得孤独。他发起贸易战，引发投资者越来越恐慌；他宣布美军撤离叙利亚，让盟友不满；他执意要建隔离墙，引发两党对抗

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而在特朗普的政策中，几乎没有和解这个词。

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