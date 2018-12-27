美媒预测2019年的世界：民粹主义分裂和不稳定

“ 这是一种耻辱，在我们国家正在发生的事情。 ” 美国总统特朗普 25 日圣诞节当天面对记者发出了这样的哀叹。 “ 独自一人可怜地 ” 在白宫度过了平安夜的特朗普，终于耐不住孤独， 25 日一大早就邀请众多记者来采访他如何过圣诞节。尽管陷入美国舆论的孤立，特朗普仍不愿改口，强硬地坚持 “ 不让建（美墨边界隔离）墙，政府就不开门 ” ，还再次指责 “ 美联储加息速度太快 ” 导致股市大幅下跌。 “ 特朗普在白宫传出的如巨浪般汹涌的抱怨声，给美国圣诞节蒙上了一层阴影。 ” 《华盛顿邮报》称，特朗普现在就像一个被敌人围困的军官，他即将进入危险的 2019 年。美国有线电视新闻网（ CNN ）称， 2019 年世界将出现更多的民粹主义，不断增长的分裂以及进一步的不稳定，而这些危险的源头则是特朗普的不确定性。

“ 美国政治僵局和经济钝化可能进入长期化 ” ，《韩国日报》 26 日称，特朗普在圣诞节当天对联邦政府关门仍旧持强硬立场，加之其持续攻击美联储的作用，这已经引发美国政治和经济进入半休克状态，而外界正担忧特朗普的这种 “ 暴走 ” 可能使得美国政经僵化局面进入长期化。特别是在外界批评声浪愈演愈烈的情况下，特朗普似乎没有打算闭嘴，这进一步加重了外界的不安心理。





《华尔街日报》称，近来的大幅下跌让 2018 年的美国股市表现成为自 2008 年金融危机以来最差的一年。美国个人投资者协会最新的调查结果显示，近 47% 的被调查对象认为未来 6 个月美国股市仍将持续下跌。而管理着共约 5750 亿美元资产的 190 位大型基金经理中，近 53% 的人预计未来 12 个月全球经济增速将进一步走弱。这两个数字都是 2008 年以来作出悲观预期的最高比例。

“2019 年世界将出现更多的民粹主义、不断增长的分裂以及进一步的不稳定。 ”CNN25 日这样对 2019 年的世界做出预测。报道称，对世界众多城市街头出现的愤怒和丑陋的一面，人们感到一座巨大的冰山潜伏在水面下，令人不寒而栗。欧洲已经摇摇欲坠，更糟糕的是特朗普正令美国抛弃它的盟友。不仅如此，特朗普还加剧与中国的紧张关系，并对金正恩的核武计划做出了 “ 愚蠢和危险的妄想 ” ，他把存在危险可能的 2019 年转变为彻头彻尾的危险年份。文章称，世界渴望回到过去的确定性和稳定，但特朗普的最大特点就是不确定性。世界比历史上任何时候都更加相互依存，无法承受 2019 年可能等待我们的分裂。

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