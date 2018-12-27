    • 2018年12月27日

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    美媒预测2019年的世界：民粹主义分裂和不稳定

    星期四, 十二月 27, 2018 ,

    这是一种耻辱，在我们国家正在发生的事情。美国总统特朗普25日圣诞节当天面对记者发出了这样的哀叹。独自一人可怜地在白宫度过了平安夜的特朗普，终于耐不住孤独，25日一大早就邀请众多记者来采访他如何过圣诞节。尽管陷入美国舆论的孤立，特朗普仍不愿改口，强硬地坚持不让建（美墨边界隔离）墙，政府就不开门，还再次指责美联储加息速度太快导致股市大幅下跌。特朗普在白宫传出的如巨浪般汹涌的抱怨声，给美国圣诞节蒙上了一层阴影。《华盛顿邮报》称，特朗普现在就像一个被敌人围困的军官，他即将进入危险的2019年。美国有线电视新闻网（CNN）称，2019年世界将出现更多的民粹主义，不断增长的分裂以及进一步的不稳定，而这些危险的源头则是特朗普的不确定性。
    　　
    美国政治僵局和经济钝化可能进入长期化，《韩国日报》26日称，特朗普在圣诞节当天对联邦政府关门仍旧持强硬立场，加之其持续攻击美联储的作用，这已经引发美国政治和经济进入半休克状态，而外界正担忧特朗普的这种暴走可能使得美国政经僵化局面进入长期化。特别是在外界批评声浪愈演愈烈的情况下，特朗普似乎没有打算闭嘴，这进一步加重了外界的不安心理。

    《华尔街日报》称，近来的大幅下跌让2018年的美国股市表现成为自2008年金融危机以来最差的一年。美国个人投资者协会最新的调查结果显示，近47%的被调查对象认为未来6个月美国股市仍将持续下跌。而管理着共约5750亿美元资产的190位大型基金经理中，近53%的人预计未来12个月全球经济增速将进一步走弱。这两个数字都是2008年以来作出悲观预期的最高比例。
    　　
    “2019年世界将出现更多的民粹主义、不断增长的分裂以及进一步的不稳定。”CNN25日这样对2019年的世界做出预测。报道称，对世界众多城市街头出现的愤怒和丑陋的一面，人们感到一座巨大的冰山潜伏在水面下，令人不寒而栗。欧洲已经摇摇欲坠，更糟糕的是特朗普正令美国抛弃它的盟友。不仅如此，特朗普还加剧与中国的紧张关系，并对金正恩的核武计划做出了愚蠢和危险的妄想，他把存在危险可能的2019年转变为彻头彻尾的危险年份。文章称，世界渴望回到过去的确定性和稳定，但特朗普的最大特点就是不确定性。世界比历史上任何时候都更加相互依存，无法承受2019年可能等待我们的分裂。


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