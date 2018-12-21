蓬佩奥与尼尔森发联合声明：中国违反终止商业窃密承诺

美国国务卿蓬佩奥和国土安全部部长尼尔森星期四发表联合声明，指责中国违反了 2015 年达成的双边终止商业窃密协议。





在美国司法部星期四宣布对两名受雇于中国政府的黑客提出刑事起诉，并对中国的网络窃密行为表示谴责之际，美国国务卿蓬佩奥和国土安全部部长尼尔森星期四也发表联合声明，对中国的行为予以指责。





声明说，美国担忧，中国的这类活动违反了中国国家主席习近平 2015 年在网络问题上所做的承诺。那项承诺说，中国不会进行或有意支持 “ 网络窃取知识产权，包括商业秘密或其他机密商业信息，为企业或商业部门提供竞争优势。 ”





蓬佩奥和尼尔森在联合声明中还说，中国还在与 20 国集团成员和亚太经合组织成员的双边声明中做出过这项承诺。





声明指出，至少自 2014 年以来，与中国国安部有关联的网络黑客就开始入侵众多美国和全球的管理服务和云服务提供商，入侵了这些网络服务供应商的客户，包括至少在 12 个国家的企业。





蓬佩奥和尼尔森在声明中说，中国网络黑客针对知识产权和敏感商业信息的这些行动对美国和全球企业的经济竞争能力构成非常切实的威胁。他们说，美方将继续向那些恶意行为者问责，星期四采取的几项行动展示了美国的决心。





蓬佩奥和尼尔森在声明中说，如果国家有削弱他国国家安全和经济繁荣的不负责任行为，那么网络空间的稳定就无法实现。他们强烈敦促中国遵守承诺，在网络空间采取负责的行动。他们还重申，美国会采取合理措施捍卫自身利益。





另一方面，蓬佩奥星期四在接受堪萨斯州地方媒体采访时表示，中国对美国构成长期威胁。在被问到如何形容目前美中关系时，蓬佩奥表示，这是个挑战，而特朗普政府正在多个层面进行努力、以多种方式考量如何促使中国购买美国产品、停止窃取美国的知识产权。（美国之音）

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