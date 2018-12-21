美国加速应对美中关系中的不对等现象

特朗普总统签署《西藏旅行对等法》，中国外交部表示“坚决反对”。评论认为，美国正在加速应对美中关系中严重不对等现象。还有舆论说，美国目前利用西藏问题向中国施压。
中国外交部网站12月20日刊登发言人华春莹的谈话，阐明中方对美国国会通过，特朗普总统已签署为法律的《西藏旅行对等法》（中国外交部称“2018年对等进入西藏法案”）的原则立场。
华春莹的谈话没有点特朗普总统的名，而只是用了“美方执意签署”的说法。在此之前，美国总统特朗普星期三（12月19日）签署《西藏旅行对等法》，使其正式成为法律。
法案规定，中国政府必须允许美国记者、外交官和游客，不受限制地前往西藏；美国国务卿每年必须向国会递交报告，指证涉及相关限制政策的中国官员，这些官员将被限制进入美国。
对于美国的这项法案，华春莹在12月20日的谈话中说：“该法案严重违反国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，向‘藏独’分裂势力发出严重错误信号，对中美交流与合作具有严重危害性。”
针对美方提出在西藏问题上与中国关系的对等原则，香港国际问题评论员林和立教授12月20日对美国之音说：“这个是头一次，自从1978年美国卡特总统期间，中美外交承认以来，美国政府从没有要求对等这个待遇。”
林和立说，西藏和新疆问题中，中美关系不对称尤其反映在新闻媒体领域。他说：“一般来讲，中国外交官以及媒体的编辑和记者，来美国访问和考察去什么地方都可以。中方对于美国的外交官和记者是有很多限制的，尤其是针对西藏和新疆。现在特朗普要求对等的对待。”
对此，华春莹在12月20日谈话中说：“西藏事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。中国西藏和其他四省藏区对各国人士是开放的。2015年以来，仅美国访藏人员就将近4万人次。
关于《西藏旅行对等法》出现的时机，林和立说:“从今年年中开始，我们已经很清楚地看到，中美关系进入一个全面的冷战。贸易战只是冷战的一部分。西藏和新疆问题很快会变成冷战的领域之一。”
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