美国加速应对美中关系中的不对等现象

特朗普总统签署《西藏旅行对等法》，中国外交部表示 “ 坚决反对 ” 。评论认为，美国正在加速应对美中关系中严重不对等现象。还有舆论说，美国目前利用西藏问题向中国施压。





中国外交部网站 12 月 20 日刊登发言人华春莹的谈话，阐明中方对美国国会通过，特朗普总统已签署为法律的《西藏旅行对等法》（中国外交部称 “2018 年对等进入西藏法案 ” ）的原则立场。

华春莹的谈话没有点特朗普总统的名，而只是用了 “ 美方执意签署 ” 的说法。在此之前，美国总统特朗普星期三（ 12 月 19 日）签署《西藏旅行对等法》，使其正式成为法律。





法案规定，中国政府必须允许美国记者、外交官和游客，不受限制地前往西藏；美国国务卿每年必须向国会递交报告，指证涉及相关限制政策的中国官员，这些官员将被限制进入美国。





对于美国的这项法案，华春莹在 12 月 20 日的谈话中说： “ 该法案严重违反国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，向 ‘ 藏独 ’ 分裂势力发出严重错误信号，对中美交流与合作具有严重危害性。 ”





针对美方提出在西藏问题上与中国关系的对等原则，香港国际问题评论员林和立教授 12 月 20 日对美国之音说： “ 这个是头一次，自从 1978 年美国卡特总统期间，中美外交承认以来，美国政府从没有要求对等这个待遇。 ”





林和立说，西藏和新疆问题中，中美关系不对称尤其反映在新闻媒体领域。他说： “ 一般来讲，中国外交官以及媒体的编辑和记者，来美国访问和考察去什么地方都可以。中方对于美国的外交官和记者是有很多限制的，尤其是针对西藏和新疆。现在特朗普要求对等的对待。 ”

对此，华春莹在 12 月 20 日谈话中说： “ 西藏事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。中国西藏和其他四省藏区对各国人士是开放的。 2015 年以来，仅美国访藏人员就将近 4 万人次。





关于《西藏旅行对等法》出现的时机，林和立说 :“ 从今年年中开始，我们已经很清楚地看到，中美关系进入一个全面的冷战。贸易战只是冷战的一部分。西藏和新疆问题很快会变成冷战的领域之一。 ”





俄罗斯卫星通讯社和广播电台

12

月

15

日援引国立莫斯科大学亚非学院副院长安德烈

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卡尔涅耶的话说，为了对北京施加压力，特朗普政府可能将利用西藏问题。此举可能将使中美关系严重复杂化，妨碍两国转向建设性合作，因为北京对西方干预西藏问题的任何企图，一向的反应都很激烈。（美国之音）

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