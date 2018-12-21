油价重挫至逾一年最低 因股市遭抛售

油价周四下跌约 5% ，触及逾一年最低，因市场担心供应过剩、能源需求前景，以及美国加息打压股市走低。





布兰特原油期货急跌 2.89 美元，或 5.05% ，收报每桶 54.35 美元。美国原油期货收挫 2.29 美元，或 4.75% ，报每桶 45.88 美元。





布兰特原油盘中低见每桶 54.28 美元，为 2017 年 9 月中以来最低，而美国原油盘中跌至 45.67 美元，为 2017 年 8 月底以来最低。





美国联邦储备委员会 ( 美联储 /Fed) 周三升息，并基本保持了未来两年进一步升息的政策指引，令投资者倍感失望，他们原本寄望美联储的政策指引会更加鸽派。受此影响，全球股市走低。





美国股市周四续跌，并拖累油价走低。





“ 股市续跌所突显出的风险意愿进一步减弱，很容易让美国原油市场的投机实体出脱剩余的多头头寸， ”Ritterbusch and Associates 的总裁 Jim Ritterbusch 在一份报告中表示。





两大主要原油期货合约均较 10 月初触及的多年高位下跌超过 35% 。





国际能源署 (IEA) 署长比罗尔周四表示，他预计油价短期内不会大幅上涨，除非出现地缘政治问题。





交易商援引市场情报公司

Genscape

的数据称，截至

12

月

18

日当周，美国原油期货交割地俄克拉荷马州库欣的原油库存增加

185

万桶。

(

路透社

)

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