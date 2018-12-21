    • 2018年12月21日

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    油价重挫至逾一年最低 因股市遭抛售

    星期五, 十二月 21, 2018 ,

    油价周四下跌约5%，触及逾一年最低，因市场担心供应过剩、能源需求前景，以及美国加息打压股市走低。

    布兰特原油期货急跌2.89美元，或5.05%，收报每桶54.35美元。美国原油期货收挫2.29美元，或4.75%，报每桶45.88美元。

    布兰特原油盘中低见每桶54.28美元，为20179月中以来最低，而美国原油盘中跌至45.67美元，为20178月底以来最低。

    美国联邦储备委员会(美联储/Fed)周三升息，并基本保持了未来两年进一步升息的政策指引，令投资者倍感失望，他们原本寄望美联储的政策指引会更加鸽派。受此影响，全球股市走低。

    美国股市周四续跌，并拖累油价走低。

    股市续跌所突显出的风险意愿进一步减弱，很容易让美国原油市场的投机实体出脱剩余的多头头寸，”Ritterbusch and Associates的总裁Jim Ritterbusch在一份报告中表示。

    两大主要原油期货合约均较10月初触及的多年高位下跌超过35%

    国际能源署(IEA)署长比罗尔周四表示，他预计油价短期内不会大幅上涨，除非出现地缘政治问题。

    交易商援引市场情报公司Genscape的数据称，截至1218日当周，美国原油期货交割地俄克拉荷马州库欣的原油库存增加185万桶。(路透社)

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