新加坡推行食物银行 赋予食材新生命

新加坡推动环境保护，一方面鼓励少用塑胶袋，另一方面透过“食物银行”循环机制减少食材浪费，今年已募集400多万吨食物，重新赋予食材新生命。
根据非营利组织新加坡食物银行（The Food Bank Singapore）的统计，新加坡2017年丢弃的食物多达80万9800吨。
“新明日报”报导，这个数字相当于新加坡人每天丢掉2000多吨食物，足够装满277辆容量8吨的垃圾车。
新加坡食物银行创设于2012年，每个月从大饭店、餐厅及贩卖蔬果中心等场所收集约40到60吨食物，先统一存放并分类，再分发给合作的270家公益单位。
新加坡食物银行在全国设有19处食物捐赠箱，大多设在学校与企业机构，在城市广场（City Square）购物中心等百货商场也设有食物箱。
此外，新加坡食物银行于2016年推出食品储藏室（The Food Pantry）计划，在Sims Avenue（沈氏大道）上经营食品储藏室商店，以新币一元（约新台币23元）价格出售仍能贩售的食品。
新加坡食物银行创办人黄玮婷今天向中央社记者表示，今年至今募集了400吨食物，成效良好，希望更多民间企业与食物银行合作，把不要的食物直接转给食物银行体系，而非直接弃置垃圾筒，让这些食物发挥再循环价值。
新加坡民间近年来推动环保意识，诸如非营利、非政府组织“新加坡环境理事会”（Singapore Environment Council）、“零废弃新加坡”（Zero Waste Singapore）相继投入环保运动，推行自备环保袋购物等少用塑胶袋的行动。
新加坡2017年有167万吨家庭垃圾，其中约1/3属于包装垃圾。这些包装垃圾中有15%是具有纸制与塑胶材质的一次性使用即丢用品。（中央社）
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