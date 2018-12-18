新加坡推行食物银行 赋予食材新生命

新加坡推动环境保护，一方面鼓励少用塑胶袋，另一方面透过“食物银行”循环机制减少食材浪费，今年已募集 400 多万吨食物，重新赋予食材新生命。





根据非营利组织新加坡食物银行（ The Food Bank Singapore ）的统计，新加坡 2017 年丢弃的食物多达 80 万 9800 吨。





“新明日报”报导，这个数字相当于新加坡人每天丢掉 2000 多吨食物，足够装满 277 辆容量 8 吨的垃圾车。





新加坡食物银行创设于 2012 年，每个月从大饭店、餐厅及贩卖蔬果中心等场所收集约 40 到 60 吨食物，先统一存放并分类，再分发给合作的 270 家公益单位。





新加坡食物银行在全国设有 19 处食物捐赠箱，大多设在学校与企业机构，在城市广场（ City Square ）购物中心等百货商场也设有食物箱。





此外，新加坡食物银行于 2016 年推出食品储藏室（ The Food Pantry ）计划，在 Sims Avenue （沈氏大道）上经营食品储藏室商店，以新币一元（约新台币 23 元）价格出售仍能贩售的食品。





新加坡食物银行创办人黄玮婷今天向中央社记者表示，今年至今募集了 400 吨食物，成效良好，希望更多民间企业与食物银行合作，把不要的食物直接转给食物银行体系，而非直接弃置垃圾筒，让这些食物发挥再循环价值。





新加坡民间近年来推动环保意识，诸如非营利、非政府组织“新加坡环境理事会”（ Singapore Environment Council ）、“零废弃新加坡”（ Zero Waste Singapore ）相继投入环保运动，推行自备环保袋购物等少用塑胶袋的行动。





新加坡 2017 年有 167 万吨家庭垃圾，其中约 1/3 属于包装垃圾。这些包装垃圾中有 15% 是具有纸制与塑胶材质的一次性使用即丢用品。（中央社）

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