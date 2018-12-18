美股标普500指数触及14个月低位 经济增长疑虑挥之不去

美国股市三大股指周一下跌均超过 2% ，标普 500 指数收在 14 个月来的最低水平，因市场担心经济增长放缓。投资人关注本周稍晚美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 备受预期的升息决定。





标普 500 指数跌至自 2017 年 10 月以来的最低水平，跌穿 2 月遭抛售时创下的低点。小型股罗素 2000 指数证实进入熊市，较 8 月 31 日收盘高位下跌逾 20% 。









标普 500 指数在早盘尾盘短暂收复失地，但在 DoubleLine Capital 执行长冈德拉克 (Jeffrey Gundlach) 称美国股市处于熊市后，该指数重拾跌势。





500 指数非必需消费品板块重挫 2.8% 。亚马逊 AMZN.O) 4.5% ，对标普 500 指数和纳斯达克指数构成最大拖累。零售类股整体下跌，标普 500 零售指数下跌 3.4% 。 对消费信心疲弱的担忧打压标普指数非必需消费品板块重挫。亚马逊挫跌，对标普指数和纳斯达克指数构成最大拖累。零售类股整体下跌，标普零售指数下跌





投资者表示，在美国联邦公开市场委员会 (FOMC) 周二和周三召开会议之际，市场的紧张情绪可能会持续下去。





如果美联储暗示将放慢升息步伐，可能会缓解市场的不安，但美联储的意图仍不明朗， LPL Financial 资深市场策略师 Ryan Detrick 称。





“ 我们都在屏息静待美联储会议， ”Detrick 说， “ 如果美联储明年上半年放慢升息步伐，将消除一个不确定性。 ”









Cboe 波动率指数收高 2.89 点，报 24.52 点，为七周来最高收位。





















纽约证交所跌涨股家数比为 5.55:1 ；纳斯达克市场为 4.31:1 。





有 1 只标普 500 指数成分股触及 52 周新高， 116 只触及新低；有 10 只纳斯达克指数成分股触及新高， 556 只触及新低。





美国各证交所总计成交量

94.4

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

80.1

亿股。

(

路透社

)

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