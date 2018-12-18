美股标普500指数触及14个月低位 经济增长疑虑挥之不去

美国股市三大股指周一下跌均超过2%，标普500指数收在14个月来的最低水平，因市场担心经济增长放缓。投资人关注本周稍晚美国联邦储备委员会(美联储/FED)备受预期的升息决定。
标普500指数跌至自2017年10月以来的最低水平，跌穿2月遭抛售时创下的低点。小型股罗素2000指数证实进入熊市，较8月31日收盘高位下跌逾20%。
英国零售商ASOS (ASOS.L)发布盈利预警，令人担心消费力道减弱，尽管周五发布的美国零售销售数据强劲。全美住宅建筑商协会(NAHB)的数据显示，建筑商信心已降至三年半低点。
标普500指数在早盘尾盘短暂收复失地，但在DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)称美国股市处于熊市后，该指数重拾跌势。
对消费信心疲弱的担忧打压标普500指数非必需消费品板块重挫2.8%。亚马逊(AMZN.O)挫跌4.5%，对标普500指数和纳斯达克指数构成最大拖累。零售类股整体下跌，标普500零售指数下跌3.4%。
投资者表示，在美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二和周三召开会议之际，市场的紧张情绪可能会持续下去。
如果美联储暗示将放慢升息步伐，可能会缓解市场的不安，但美联储的意图仍不明朗，LPL Financial资深市场策略师Ryan Detrick称。
“我们都在屏息静待美联储会议，”Detrick说，“如果美联储明年上半年放慢升息步伐，将消除一个不确定性。”
道琼工业指数.DJI收跌507.53点，或2.11%，报23,592.98点；标普500指数.SPX收跌54.01点，或2.08%，报2,545.94点；纳斯达克指数.IXIC收跌156.93点，或2.27%，报6,753.73点。
Cboe波动率指数收高2.89点，报24.52点，为七周来最高收位。
保险商联合健康集团(UNH.N)下跌2.6%，周五晚些时候，一位联邦法官裁定平价医保法案违宪。该股对道指的拖累最大。
强生(JNJ.N)连续第二个交易日下跌，之前路透报导称，该公司数十年来一直知道其婴儿爽身粉中含有石棉，该股下跌2.9%。
高盛(GS.N)下挫2.8%，至两年低位，之前马来西亚在一起涉及一马发展(1MDB)的腐败和洗钱调查中，对该行提起刑事诉讼。该股是年内迄今百分比跌幅最大的道指成份股。
推特(TWTR.N)急跌6.8%，之前该公司就来自中国和沙特的可疑流量发出警告，并披露了一个可能泄露其用户电话号码中的国家代码的问题。
纽约证交所跌涨股家数比为5.55:1；纳斯达克市场为4.31:1。
有1只标普500指数成分股触及52周新高，116只触及新低；有10只纳斯达克指数成分股触及新高，556只触及新低。
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