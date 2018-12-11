法国总统马克龙称将加快减税步伐 但不会逆转政策

法国总统马克龙周一宣布，将上调最低薪资，并降低养老金领取者的税收，进一步作出让步，以化解数周来已威胁到其威信的暴力抗议。





在法国数年来最严重抗议活动之后发表的首次全国演说中，马克龙态度谦和，寻求恢复平静气氛。此前有人指责称他的治理风格和经济政策给国家造成破坏。





但他拒绝恢复富人税和放弃改革计划，他说 2019 年将推进改革，包括养老金、失业津贴和公共支出方面的改革。





“ 我们将采取强有力措施，应对经济和社会急迫事项，包括加快减税步伐、控制支出，但不会逆转政策， ” 马克龙在爱丽舍宫发表了 13 分钟的电视演说称。





马克龙做出此项回应的 48 个小时前，在第四个周末的 “ 黄马甲 ” 抗议活动中，抗议者与防暴警察在街头爆发冲突，焚烧汽车、抢劫商店。





在提及这些可能使政府花费数十亿欧元的措施中，马克龙表示，将在 2019 年把劳工每月最低薪资提高 100 欧元 (113.76 美元 ) ，但雇主无需承担额外费用。





法国劳工部长称，这可以通过政府补贴实现。





马克龙表示，对于退休金低于每月 2,000 欧元的人，政府将取消其今年上调的社会保障税措施，收回这一尤其伤害他在老年选民中人气的举措。





“ 我们要求做出的努力过大了，而且不公平。 ”





被问及法国预算赤字是否能够维持在不超过欧盟规定的

3%

上限时，爱丽舍宫的一位官员称，如果不考虑将使

2019

年预算赤字增加

200

亿欧元的一次性退税举措，法国在支出方面还有一些回旋余地。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





