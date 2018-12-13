加外长：正确认另一位在中国的加拿大公民的下落

星期三，加拿大外长弗里兰在渥太华举行记者会，谈论美加引渡条约、华为高管孟晚舟应美国请求被加拿大逮捕一案和加拿大前外交官康明凯 (Michael Kovrig) 随后被中国拘捕的案件。在回答记者提问时，弗里兰证实还有一名加拿大公民在中国下落不明。





她说： “ 我们知道有一位加拿大人，他因为被中国当局问了话而与我们联系。从那以后我们无法与他取得联系。 ”





弗里兰说，加拿大政府正在非常努力地确认此人的下落，也向中国当局提及了此案。她还说： “ 我们与他的家人保持联系。 ”





弗里兰没有说明这名加拿大人的身份。弗里兰还说，加拿大外交部在孟晚舟被捕之前于 11 月 23 日发布的有关去中国旅行须保持 “ 高度警惕 ” 的警告没有改变。





弗里兰证实，从加拿大外交部请假而为国际危机组织工作的康明凯被中国当局拘捕。她说，加拿大政府对此深感关注，并将继续向中国政府提及此案。





康明凯案发生在加拿大 12 月 1 日应美国要求逮捕华为首席财务官孟晚舟之后。孟晚舟被捕后，中国警告加拿大将有 “ 严重后果 ” 。美国指责孟晚舟为躲避美国对伊朗的制裁而对跨国银行有欺诈行为。孟晚舟已于 12 月 11 日交保获释，听候引渡决定。





美国总统特朗普表示，如果有利于国家安全利益或有助于达成美中贸易协议，他可能会干预孟晚舟案。在记者会上，有记者提到了特朗普的这番评论，对此，弗里兰外长重申了总理特鲁多的表态，

，将信守法治。（美国之音）

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